Phùng Khánh Linh 'tất tay' với sân khấu lâu đài khổng lồ tại Giữa Một Vạn Tour

Chiều 16/10, trong buổi soundcheck trước thềm concert, những hình ảnh sân khấu Giữa Một Vạn Tour (Mở Rộng) chính thức được hé lộ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Qua các góc chụp toàn cảnh, hệ thống màn hình LED, cách bố trí ánh sáng và không gian biểu diễn tại Nhà thi đấu Phú Thọ dần hiện rõ.

Ảnh: Black Swan Label

Trong đó, nổi bật nhất là sân khấu được thiết kế theo hình dáng một tòa lâu đài, tạo điểm nhấn cho không gian trình diễn. Bên cạnh sân khấu chính, ê-kíp còn bố trí một sân khấu phụ nằm giữa khu vực khán giả, mở rộng không gian biểu diễn và khoảng cách kết nối giữa Phùng Khánh Linh với người hâm mộ.

Khu vực sân khấu được đầu tư cực kỳ mãn nhãn. Nguồn: @_th.lammn

Bên cạnh sân khấu, khu vực bên ngoài nhà thi đấu cũng được bố trí mô hình check-in độc đáo dành cho người hâm mộ. Ảnh: Black Swan Label

Đáng chú ý, mô hình Phùng Khánh Linh hướng dẫn khán giả đến bãi đậu xe trở thành điểm nhấn hài hước tại khu vực bên ngoài nhà thi đấu. Bên cạnh chức năng chỉ dẫn, mô hình này còn là một góc check-in để người hâm mộ chụp ảnh trước khi vào concert.

Ảnh: Black Swan Label

Một chi tiết khác khiến người hâm mộ bật cười là những chiếc card in hình Phùng Khánh Linh trong bộ merchandise chính thức của concert. Nữ ca sĩ xuất hiện qua loạt biểu cảm và góc chụp có phần “khó đỡ”, khiến fan vừa thích thú vừa muốn nhanh tay sở hữu để mang về làm kỷ niệm.

Một trong photocard độc lạ của nữ ca sĩ được Phân Khối Nhỏ bật mí. Nguồn: @doe.tie.thin