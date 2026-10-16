Phùng Khánh Linh 'tất tay' với sân khấu lâu đài khổng lồ tại Giữa Một Vạn Tour
Concert Giữa Một Vạn Tour (Mở Rộng) của Phùng Khánh Linh sẽ diễn ra tối mai (17/10) tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM), mang đến nhiều điểm đáng chú ý từ sân khấu biểu diễn đến các hoạt động bên lề. Trong khi không gian trình diễn gây choáng ngợp, loạt mô hình check-in “lầy lội” cùng những chiếc card độc lạ của nữ ca sĩ lại mang đến màu sắc hài hước cho các Phân Khối Nhỏ.
Chiều 16/10, trong buổi soundcheck trước thềm concert, những hình ảnh sân khấu Giữa Một Vạn Tour (Mở Rộng) chính thức được hé lộ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Qua các góc chụp toàn cảnh, hệ thống màn hình LED, cách bố trí ánh sáng và không gian biểu diễn tại Nhà thi đấu Phú Thọ dần hiện rõ.
Trong đó, nổi bật nhất là sân khấu được thiết kế theo hình dáng một tòa lâu đài, tạo điểm nhấn cho không gian trình diễn. Bên cạnh sân khấu chính, ê-kíp còn bố trí một sân khấu phụ nằm giữa khu vực khán giả, mở rộng không gian biểu diễn và khoảng cách kết nối giữa Phùng Khánh Linh với người hâm mộ.
Đáng chú ý, mô hình Phùng Khánh Linh hướng dẫn khán giả đến bãi đậu xe trở thành điểm nhấn hài hước tại khu vực bên ngoài nhà thi đấu. Bên cạnh chức năng chỉ dẫn, mô hình này còn là một góc check-in để người hâm mộ chụp ảnh trước khi vào concert.
Một chi tiết khác khiến người hâm mộ bật cười là những chiếc card in hình Phùng Khánh Linh trong bộ merchandise chính thức của concert. Nữ ca sĩ xuất hiện qua loạt biểu cảm và góc chụp có phần “khó đỡ”, khiến fan vừa thích thú vừa muốn nhanh tay sở hữu để mang về làm kỷ niệm.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/phung-khanh-linh-tat-tay-voi-san-khau-lau-dai-khong-lo-tai-giua-mot-van-tour-post1885919.tpo