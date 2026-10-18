Phùng Khánh Linh lần đầu kể quá khứ trước 7.000 khán giả

Mới đây, Phùng Khánh Linh đã tổ chức thành công concert Giữa Một Vạn Tour phiên bản mở rộng tại TP.HCM, thu hút 7.000 khán giả tham dự. Đêm nhạc không chỉ đánh dấu bước tiến đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ mà còn mang đến nhiều khoảnh khắc xúc động, đặc biệt khi cô lần đầu trải lòng về những góc khuất trong quá khứ.

Đáng chú ý, cách đây hơn một năm, đêm nhạc đầu tiên của Phùng Khánh Linh chỉ có khoảng 300 khán giả. Từ sân khấu nhỏ đến concert quy mô hàng nghìn người, hành trình ấy khiến nữ ca sĩ không giấu được sự xúc động khi nhìn lại những gì bản thân đã trải qua.

Hành trình nghệ thuật của Phùng Khánh Linh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trước 7.000 khán giả, Phùng Khánh Linh bất ngờ nhắc về khoảng thời gian khó khăn, khi cô từng phải đối diện với những mảng tối trong chính tâm trí mình.

"Linh nghĩ bên trong chúng ta, ai cũng có những góc bí mật, những phần tối nhất, những phần mà chúng mình muốn che giấu. Nhiều lúc, Linh cứ thích chui vào một góc nào đó để viết nhạc. Cách đây hơn 10 năm trước, có một cô gái chỉ có chui vào tủ quần áo thôi để hát những ca khúc thoả mãn niềm đam mê của chính mình. Đôi lúc, Linh còn chui cả vào nhà kho nữa để sáng tác... Cảm giác đó đặc biệt lắm. Linh đã từng cố che giấu những phần xấu xí nhất trong tâm trí của chính mình", nữ ca sĩ chia sẻ.

Không chỉ nhắc về những ngày đầu theo đuổi âm nhạc, Phùng Khánh Linh còn thẳng thắn nhìn nhận những tham vọng từng khiến bản thân rơi vào trạng thái hỗn độn.

"Ngày xưa Linh tham vọng lắm, lúc nào cũng muốn làm cái này, phải có những thành tích thế kia. Và khi càng khao khát được nhìn thấy thì tất cả mọi thứ hỗn độn lắm, cả trong tâm trí mình. Đến một lúc mình mới ngồi lại và vỡ oà nhận ra, tại sao mình phải sống như thế, phải cố che đi những cái xấu xí nhất,... Khi đó, Linh mới chấp nhận rằng, nỗi đau là một phần không thể thiếu trong cuộc sống", Phùng Khánh Linh trải lòng.

Phùng Khánh Linh đến từng vị trí ở concert để tri ân, cảm ơn khán giả.

Những tâm sự của Phùng Khánh Linh phần nào cho thấy hành trình trưởng thành không hề dễ dàng phía sau ánh đèn sân khấu. Từ một cô gái từng thu mình trong không gian chật hẹp để hát và sáng tác, cô dần học cách đối diện với những tổn thương, chấp nhận sự không hoàn hảo và tìm thấy sự bình yên trong chính mình.

Có lẽ, điều đáng trân trọng nhất trong hành trình của Phùng Khánh Linh không chỉ nằm ở sự thay đổi từ 300 lên 7.000 khán giả mà còn là những nỗ lực bền bỉ để theo đuổi con đường âm nhạc riêng. Giữa thị trường Vpop đầy cạnh tranh, nữ ca sĩ từng bước khẳng định màu sắc cá nhân và xây dựng được cộng đồng người nghe yêu mến mình.

Giữa thị trường Vpop đầy cạnh tranh, Phùng Khánh Linh từng bước khẳng định màu sắc cá nhân và xây dựng được cộng đồng người nghe yêu mến mình.

Sau hơn một thập kỷ nuôi dưỡng đam mê, việc đứng trước hàng nghìn khán giả để kể lại quá khứ chính là một dấu mốc đặc biệt của Phùng Khánh Linh. Thành quả hôm nay không đến sau một đêm, mà là kết tinh của những năm tháng kiên trì, cả những lần đối diện với nỗi đau để mạnh mẽ bước tiếp. Đó cũng là minh chứng cho thấy Phùng Khánh Linh đang dần tạo dựng chỗ đứng riêng trong lòng khán giả yêu nhạc Việt.