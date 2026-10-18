Phùng Khánh Linh đưa hơn 7.000 khán giả vào thế giới âm nhạc Giữa Một Vạn Tour (Mở Rộng)

Bốn hồi diễn, nhiều màu sắc âm nhạc

Giữa Một Vạn Tour (Mở Rộng) được chia thành bốn hồi: Have You Ever Been in Love?, Grief Is the Price You Pay for Love, Love Is a Kind of Madness và Love May Die But I Will Not. Cấu trúc này dẫn dắt khán giả qua những trạng thái khác nhau của tình yêu, từ rung động, mất mát đến cuồng nhiệt và khả năng đứng dậy sau tổn thương.

Mở màn bằng phim ngắn điện ảnh, chương trình lần lượt đưa khán giả đến với Grief Is the Price You Pay for Love, Ám Ảnh Về Anh, Hiện Thực Phũ Phàng, Linh Cảm và Cờ Người. Những ca khúc được sắp xếp theo mạch cảm xúc, tạo nền tảng cho câu chuyện xuyên suốt đêm diễn.

Sang hồi thứ hai, Phùng Khánh Linh thay đổi không khí với loạt sáng tác được làm mới theo phong cách dark synth-pop, gồm Căn Gác Mùa Hè, Quý Cô Say Xỉn, Mùa Hè 1994, Năm Ngoái Giờ Này, Gói Tình Em Rồi Về, Một Phút Giây (MPG) và Chỉ Còn Lại Hai Ta. Cách phối khí thiên về âm thanh điện tử mang đến diện mạo khác cho những ca khúc quen thuộc. Các phần vũ đạo và màn trình diễn riêng của ban nhạc cũng góp phần tạo nhịp chuyển giữa những tiết mục.

Ở hồi thứ ba, cảm xúc được đẩy lên qua Anh Là Thằng Tồi, Ước Anh Tan Nát Con Tim, Hãy Nói Anh Sai Rồi, Tâm Sự Với Đêm Một Mình và Khóc Blóck. Đáng chú ý, Chạy - Sáng Tối được trình diễn theo phiên bản rock.

Đây cũng là hồi duy nhất có một sáng tác không phải của Phùng Khánh Linh: Sáng Tối của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Trên sân khấu, nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến đàn anh vì đã động viên cô sáng tác từ những ngày đầu.

Hồi cuối mang tên Love May Die But I Will Not, tạm dịch tình yêu có thể kết thúc nhưng bản thân vẫn tiếp tục bước đi. Những ca khúc như Hẹn Gặp Lại Anh Ở Một Khung Trời Khác, Phải Lòng Cô Đơn, Em Đau, Giả Vờ, Điều Em Không Muốn, Hoàng Hôn Lặng Thinh và Có Lẽ Anh Không Yêu Tôi khép lại phần diễn chính, trước khi chương trình bước vào encore.

Sân khấu lâu đài, mở rộng trải nghiệm concert

Bên cạnh những thử nghiệm âm nhạc, sân khấu tạo hình lâu đài tại Nhà thi đấu Phú Thọ là điểm nhấn đáng chú ý. Hệ thống màn hình LED, ánh sáng và các đoạn phim chuyển cảnh được kết hợp để xây dựng không gian thị giác thống nhất với câu chuyện của bốn hồi diễn.

Dưới sự dàn dựng của đạo diễn Dương Mai Việt Anh, một sân khấu phụ được bố trí giữa khu vực khán giả, giúp Phùng Khánh Linh rút ngắn khoảng cách với người xem. Việc di chuyển giữa các khu vực biểu diễn, kết hợp cùng visual chuyển tiếp và phần trình diễn của ban nhạc, giúp chương trình có sự thay đổi về nhịp điệu thay vì chỉ nối tiếp các tiết mục đơn lẻ.

Đáng chú ý, Phùng Khánh Linh đảm nhận toàn bộ đêm diễn mà không có ca sĩ khách mời. Nữ ca sĩ liên tục hát live, di chuyển và trình diễn vũ đạo, duy trì năng lượng xuyên suốt chương trình. Không gian dành cho người hâm mộ cũng được mở rộng với các mô hình check-in và photocard thuộc bộ sản phẩm lưu niệm, tạo thêm hoạt động bên lề concert.

Từ câu chuyện riêng đến sự kết nối giữa hàng nghìn khán giả

Sau phần diễn chính, Phùng Khánh Linh trở lại với các ca khúc Lửa Gần Rơm Lâu Ngày Cũng Bén, Look At Cô Gái, Hôm Nay Tôi Buồn, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi và Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã (Bye Bye). Phần encore cũng là dịp để nữ ca sĩ giao lưu và gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đồng hành cùng hành trình Giữa Một Vạn Tour.

Bên cạnh người hâm mộ, cô dành lời tri ân đến hai nhà sản xuất Đại và Phú, những người cô gọi là tri kỷ, đã đồng hành cùng mình từ năm 2020, cùng ê-kíp thực hiện chương trình. Khi nhìn lại hành trình từ những đêm diễn riêng tại TP.HCM đến chặng Hà Nội và phiên bản mở rộng lần này, nữ ca sĩ không giấu được xúc động.

Với Giữa Một Vạn Tour (Mở Rộng), Phùng Khánh Linh không chỉ tái hiện những ca khúc từ Giữa Một Vạn Người mà còn tiếp tục thử nghiệm cách đưa thế giới âm nhạc cá nhân lên sân khấu. Giữa hơn 7.000 khán giả, những câu chuyện về tình yêu, mất mát và sự hồi phục được kể lại bằng nhiều ngôn ngữ, từ âm nhạc, hình ảnh đến chuyển động, để mỗi người có thể tìm thấy sự đồng cảm trong những cảm xúc của riêng mình.