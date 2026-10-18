Phùng Khánh Linh biến hoá trong thế giới âm nhạc của 'Giữa một vạn tour'

Ở phiên bản mở rộng vừa diễn ra, "Giữa một vạn tour" được làm mới qua cấu trúc bốn hồi, những chuyển đổi về ngôn ngữ âm nhạc và cách dàn dựng, tổ chức sân khấu và không gian biểu diễn

"Giữa một vạn tour" được xây dựng thành bốn hồi với những chủ đề riêng: Have You Ever Been in Love?, Grief Is the Price You Pay for Love, Love Is a Kind of Madness và Love May Die But I Will Not. Bốn tiêu đề tạo thành mạch cảm xúc xuyên suốt, từ những câu hỏi về tình yêu, trải nghiệm mất mát, sự cuồng nhiệt và hỗn loạn đến khả năng đứng dậy sau tổn thương

Vẫn như hai đêm "Giữa một vạn tour" tại TP.HCM và Hà Nội trước đó, Phùng Khánh Linh một mình “cân” hết cả đêm diễn. Cô hát live, liên tục di chuyển, trình diễn vũ đạo và không có ca sĩ khách mời nào

Cùng với âm nhạc, cấu trúc sân khấu được thiết kế để tăng tính liên tục giữa các hồi. Những đoạn phim chuyển cảnh, visual nối tiếp, phần trình diễn vũ đạo và việc di chuyển giữa sân khấu chính với sân khấu phụ giúp thay đổi điểm nhìn của khán giả, đồng thời tạo không gian cho các tiết mục được kết nối thành một tổng thể

Sự thay đổi trong cách phối khí mang đến một diện mạo khác cho những sáng tác quen thuộc, đồng thời tạo nên sắc thái âm thanh tối hơn, giàu tính điện tử và có sự kết nối rõ nét với ngôn ngữ trình diễn sân khấu

Phần trình diễn vũ đạo và những đoạn solo của ban nhạc tiếp tục tạo ra các lớp chuyển tiếp giữa những trạng thái cảm xúc, thay vì để các tiết mục tồn tại như những phần trình diễn độc lập

"Giữa một vạn tour" như một câu chuyện được kể bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó âm nhạc giữ vai trò trung tâm nhưng không đứng tách biệt khỏi hình ảnh, chuyển động và trải nghiệm trực tiếp

Phùng Khánh Linh xuống gần hơn cùng khán giả, hoà giọng với các fan trong các ca khúc quen thuộc

Sau nhiều ca sĩ, đến lượt Phùng Khánh Linh cũng nằm hát trong lâu đài cổ tích của mình

Nếu những sáng tác của Phùng Khánh Linh thường bắt đầu từ những trải nghiệm cá nhân, thì khi được cất lên trước hàng nghìn người, chúng có thêm một đời sống khác

Nỗi buồn không nhất thiết biến mất, những tổn thương cũng không tự nhiên được xóa đi; nhưng việc cùng nhau trải qua những cảm xúc ấy có thể khiến mỗi người cảm thấy mình không còn đơn độc

Một trong những điểm đáng chú ý của phiên bản mở rộng là cách Phùng Khánh Linh và ê-kíp tiếp tục phát triển phần âm nhạc thay vì chỉ tái hiện những bản phối đã được khán giả biết đến

Với "Giữa một vạn tour" (Mở rộng), điều được tiếp nối không chỉ là những ca khúc của "Giữa một vạn người" mà còn là hành trình cảm xúc nằm phía sau album: yêu, tổn thương, đối diện với mất mát và học cách bước tiếp

Giữa một vạn người, mỗi khán giả có thể tìm thấy một câu chuyện của riêng mình, và cũng có thể nhận ra rằng những cảm xúc tưởng chừng cô độc ấy không nhất thiết phải được trải qua một mình

Phùng Khánh Linh đã không ít lần kiềm nước mắt khi nhắc lại hành trình "Giữa một vạn tour" bắt đầu từ những đêm diễn riêng tại TP.HCM, tiếp tục được mở rộng tại Hà Nội và trở lại TP.HCM trong một phiên bản mới

Qua mỗi chặng, thế giới âm nhạc của Phùng Khánh Linh được đặt vào những không gian biểu diễn khác nhau, tạo cơ hội để cô tiếp tục thử nghiệm cách chuyển tải sáng tác của mình đến khán giả

Một điểm dễ nhận thấy của phiên bản mở rộng là quy mô dàn dựng tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Sân khấu mang tạo hình lâu đài, kết hợp hệ thống màn hình LED và thiết kế ánh sáng quy mô lớn, tạo không gian thị giác cho câu chuyện được kể xuyên suốt chương trình