Phúc Yên xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

Hạ tầng kỹ thuật và không gian đô thị phường Phúc Yên được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Phường Phúc Yên được thành lập trên cơ sở hợp nhất các phường Hai Bà Trưng, Tiền Châu, Hùng Vương, Phúc Thắng, Nam Viêm. Sau sáp nhập, Phúc Yên có diện tích tự nhiên 23,40 km2 với dân số gần 64.000 người. Việc mở rộng quy mô hành chính đã mở ra không gian phát triển mới, tạo dư địa lớn để địa phương quy hoạch lại các khu đô thị một cách bài bản, đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm thu hút các dòng vốn đầu tư chiến lược, đồng thời triển khai hiệu quả các dự án an sinh xã hội trọng điểm để nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống cho người dân.

Hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Phúc Yên trở thành đô thị văn minh, hiện đại xứng tầm với vị thế mới, Đảng bộ và chính quyền phường luôn bám sát các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ I để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Trong đó, phát triển kinh tế nội lực mạnh mẽ, tự chủ là yếu tố then chốt, quyết định sự phát triển bền vững lâu dài với mục tiêu xuyên suốt là duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số. Nhằm khơi thông các nguồn lực xã hội và tạo hành lang kinh doanh thông thoáng, chính quyền phường ưu tiên tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, cam kết tạo điều kiện thuận lợi để duy trì và phát triển khu vực kinh tế công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh khuyến khích khối kinh tế tư nhân trong nước phát triển. Ông Trương Hùng Kiên - Trưởng Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Phúc Yên cho biết: Sự định hướng đúng đắn, tầm nhìn chiến lược cùng những hành động quyết liệt của hệ thống chính trị đã mang lại những kết quả bứt phá cho kinh tế địa phương. 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản xuất toàn phường đạt 39.464 tỷ đồng, tăng 1,17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp và xây dựng tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột kinh tế với giá trị sản xuất chiếm tỷ trọng cao, đạt 35.393 tỷ đồng. Những khởi sắc trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ là nền tảng vững chắc để Phúc Yên tự tin khẳng định vị thế lõi đô thị trung tâm năng động, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội dài hạn.

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, công tác đầu tư hệ thống hạ tầng đô thị và chỉnh trang đường phố được xác định là khâu đột phá để thay đổi diện mạo địa phương. Theo đó, hệ thống cáp viễn thông, lưới điện đang từng bước được hạ ngầm; nhiều tuyến đường trục chính được đầu tư mở rộng khang trang; không gian công cộng, công viên cây xanh được cải tạo bài bản theo hướng sinh thái xanh - sạch - đẹp. Bên cạnh đó, hiệu lực quản lý hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh sâu rộng, giúp tối ưu hóa bộ máy sau sáp nhập, xử lý thủ tục nhanh chóng, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch cho doanh nghiệp và người dân.

Xác định đô thị hiện đại đúng nghĩa không chỉ đo đếm bằng những tòa nhà cao tầng hay những con đường nhựa, mà giá trị cốt lõi nằm ở nếp nghĩ, lối sống của cư dân, chính quyền và Nhân dân phường Phúc Yên luôn chú trọng vun đắp các giá trị văn hóa tinh thần. Phong tào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn liền với xây dựng nếp sống văn minh đô thị thực sự đi vào chiều sâu, lan tỏa thành hành động tự giác trong cộng đồng. Đến nay, 53/54 tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa; 98% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Việc cưới, việc tang và lễ hội được người dân tổ chức gọn nhẹ, trang trọng, loại bỏ các hủ tục lạc hậu. Các mô hình “Tuyến phố tự quản”, “Ngày Chủ nhật xanh” thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, làm cho từng góc phố, ngõ ngách trở nên sáng, xanh, sạch, đẹp hơn mỗi ngày.

Hành trình bước sang giai đoạn mới dù còn không ít thách thức nhưng với không gian phát triển rộng mở, tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị cao, phường Phúc Yên đang tự tin khẳng định vị thế vững vàng. Trong đó, sự đồng thuận của Nhân dân - chủ thể trung tâm của đô thị chính là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt giữ vững sự ổn định, giúp địa phương sẵn sàng đón nhận những vận hội mới, bứt phá phát triển giàu đẹp, văn minh.