Phúc Yên tạo chuyển biến trong xây dựng chính quyền số từ cơ sở

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Phúc Yên có quy mô dân số lớn với 54 tổ dân phố. Trong khi đó, trình độ, kỹ năng số của người dân chưa đồng đều; một bộ phận còn gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số. Đây là những vấn đề đặt ra đối với địa phương trong quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số tại địa phương.

Cán bộ, chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phúc Yên hướng dẫn tận tình công dân đến làm các thủ tục hành chính.

Trước thực tế đó, Đảng ủy, UBND phường Phúc Yên xác định nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số cho người dân là nhiệm vụ quan trọng. Từ tháng 7/2025, mô hình “Phường số - Tổ dân phố chuyển đổi số” được triển khai gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”, trong đó 54 Tổ công nghệ số cộng đồng giữ vai trò nòng cốt.

Điểm nổi bật của mô hình là chuyển từ tuyên truyền tập trung sang hướng dẫn trực tiếp, “cầm tay chỉ việc” tại tổ dân phố. Các Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử VNeID, ứng dụng VssID, thanh toán số và các tiện ích trên môi trường mạng. Hoạt động hướng dẫn được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, hội nghị tổ dân phố và hoạt động của các tổ chức đoàn thể, giúp người dân từng bước làm quen với các nền tảng số. Hiện phường duy trì hoạt động 54/54 Tổ công nghệ số cộng đồng; 100% tổ dân phố tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”. Các nhà văn hóa trở thành điểm tiếp cận số tại cơ sở.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ cho đội ngũ cán bộ, công chức được phường quan tâm. Trong lĩnh vực giáo dục, trên 99% dữ liệu học sinh, cán bộ, giáo viên được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 100% trường phổ thông sử dụng hệ thống quản lý nhà trường, sổ điểm điện tử, nền tảng học trực tuyến và kho học liệu số.

Phường Phúc Yên tăng cường ứng dụng công nghệ trong cải cách các thủ tục hành chính.

Ở lĩnh vực y tế và an sinh, phường tập trung hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử, tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe số đạt từ 95% trở lên; 100% trẻ em được cập nhật thông tin.

Một trong những chuyển biến rõ nét trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tại phường Phúc Yên là việc đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Với 433 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, trong đó có 190 thủ tục được cung cấp trực tuyến toàn trình và 243 thủ tục trực tuyến một phần, địa phương từng bước hình thành quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trên môi trường số.

9 tháng năm 2026, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của phường đạt 93,22%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,79%; tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 97,56%; tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu đạt 90,97%. Điểm chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 96%.

Việc số hóa hồ sơ, cấp kết quả điện tử và tái sử dụng dữ liệu giúp giảm giấy tờ, hạn chế việc người dân phải cung cấp lại những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu, đồng thời giảm thời gian đi lại, chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Địa phương cũng triển khai danh mục thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính theo hướng dẫn của cấp trên, tạo thuận lợi hơn cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, phường đã thành lập Tổ ứng cứu công nghệ và nghiệp vụ hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và xử lý những tình huống phát sinh, trong đó chú trọng hỗ trợ người cao tuổi và những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ. Qua đó, góp phần tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn.

Không chỉ trong giải quyết thủ tục hành chính, công nghệ số còn từng bước được ứng dụng vào hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền. Phường hướng dẫn cán bộ, công chức sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ soạn thảo văn bản, tổng hợp báo cáo, tra cứu thông tin và xử lý dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn. Đến nay, khoảng 70% cán bộ, công chức đã sử dụng AI trong công việc.

Việc ứng dụng các nền tảng số được triển khai song song với duy trì hệ thống quản lý văn bản, điều hành và chữ ký số. Theo báo cáo của UBND phường, 100% hồ sơ công việc được tạo lập trên môi trường điện tử; 100% văn bản, trừ văn bản mật, được xử lý trên môi trường số. Phường đã tiếp nhận, xử lý điện tử 21.699 văn bản, phát hành 11.882 văn bản điện tử và số hóa 1.092 tài liệu với 658.475 trang.

Trong phát triển kinh tế số, phường chú trọng hỗ trợ hợp tác xã, hộ kinh doanh và các sản phẩm OCOP quảng bá trên môi trường mạng, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng thông qua website và các nền tảng trực tuyến. Việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử và các dịch vụ số từng bước tạo điều kiện để người dân, hộ kinh doanh thay đổi phương thức giao dịch, kinh doanh truyền thống.

Đồng chí Lê Thanh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy phường cho biết: Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, phường xác định tập trung nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; phấn đấu duy trì tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 100%; nâng cao chất lượng phong trào “Bình dân học vụ số”, kỹ năng số cho người dân; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sản xuất, đời sống; đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ.

Chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi công nghệ được đưa vào giải quyết những vấn đề cụ thể của người dân và hoạt động quản lý. Việc duy trì các tổ công nghệ số cộng đồng, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và từng bước ứng dụng AI đang tạo nền tảng để phường Phúc Yên xây dựng chính quyền số, xã hội số, hướng tới nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân.