Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN): Dự kiến chi khoảng 83,7 tỷ đồng trả cổ tức, lãi bán niên tăng nhẹ

SAGS dự kiến chi khoảng 83,7 tỷ đồng trả cổ tức

CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS, mã ck: SGN) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 5/11 để thực hiện trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận 2.500 đồng. Với gần 33,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SAGS dự kiến chi khoảng 83,7 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 26/11.

Động thái chi trả cổ tức diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của SAGS tiếp tục tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026.

Lợi nhuận nửa đầu năm tăng nhẹ

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 782,9 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn dịch vụ cung cấp giảm 3%, xuống 522,1 tỷ đồng, qua đó giúp lợi nhuận gộp tăng 10,6%, lên 260,8 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 36,2 tỷ đồng, tăng 19%, trong khi chi phí tài chính giảm 19,2%, xuống 1,2 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 27,5%, lên 109,6 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, SAGS ghi nhận 186,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 147,8 tỷ đồng, tăng 4,4%.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của SAGS đạt 1.997,8 tỷ đồng, tăng 15,3% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 449,2 tỷ đồng, tăng 67,8%. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 10,6%, còn 358,8 tỷ đồng. Hàng tồn kho ở mức 10,6 tỷ đồng, giảm 5,2% so với đầu năm.

Ở nhóm tài sản dài hạn, tài sản cố định đạt 254,1 tỷ đồng, tăng 42,3%. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 90,3 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức hơn 8 tỷ đồng đầu năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của SAGS tại cuối tháng 6 đạt 487,8 tỷ đồng, tăng 35,5% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn ở mức 446,4 tỷ đồng và nợ dài hạn đạt 41,2 tỷ đồng.