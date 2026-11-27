Từ đó, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Phó Giám đốc Sở Y tế, qua kiểm tra thực tế, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cơ bản có đầy đủ hồ sơ pháp lý, hợp đồng cung cấp nguyên liệu; nhân viên trực tiếp chế biến được khám sức khỏe, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và trang bị bảo hộ lao động. Công tác kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn cũng được quan tâm thực hiện.

Chị Nguyễn Thị Nhung - Trưởng Phòng Nhân sự khách sạn LUVIAF (phường Quy Nhơn Nam) cho biết, đơn vị đặc biệt chú trọng kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào. Thực phẩm đều phải có hợp đồng cung cấp, hóa đơn, chứng từ và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Khi nhập hàng, nguyên liệu được kiểm tra chất lượng, độ tươi trước khi đưa vào bảo quản, chế biến. Khách sạn cũng duy trì vệ sinh khu vực bếp, kiểm soát nhiệt độ bảo quản, thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định. Vào thời điểm cao điểm, khách sạn có thể phục vụ khoảng 350 người.

Tổ Giám sát Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế) kiểm tra tủ lưu mẫu thức ăn tại khách sạn ANYA (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: ĐVCC

Tương tự, ông Ngô Thanh Hoàng - Phó Giám đốc bộ phận chuỗi khách sạn ANYA (phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: Đơn vị duy trì hợp đồng với các nhà cung cấp lớn, bảo đảm đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thông tin nguồn gốc thực phẩm.

Khách sạn bố trí tủ lưu mẫu riêng, sử dụng hộp đựng có nắp kín, ghi rõ tên món ăn và thời gian lưu mẫu. Trung bình mỗi ngày, khách sạn phục vụ khoảng 500-600 khách ăn sáng; khi tổ chức sự kiện, hội nghị lớn, số lượng suất ăn có thể lên đến 2.000 suất/ngày. Do đó, việc kiểm soát chất lượng nguyên liệu và tuân thủ quy trình chế biến luôn được đặt lên hàng đầu.

Bên cạnh những cơ sở thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, qua kiểm tra, đoàn giám sát vẫn ghi nhận một số tồn tại như: thực phẩm sống và chín còn được bố trí trên cùng một kệ trong kho lạnh, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm chéo; một số thực phẩm được bao gói chưa kín, thiếu thông tin về tên hàng, ngày sản xuất, hạn sử dụng. Việc vệ sinh kho lạnh, sàn kho và một số dụng cụ chế biến chưa bảo đảm yêu cầu.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, qua đợt giám sát thứ nhất (từ ngày 12 đến 19-11) tại 31 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, gồm 26 nhà hàng và 5 cơ sở thuộc khách sạn, có 7 cơ sở đáp ứng yêu cầu (22,5%); 24 cơ sở còn một số tồn tại, hạn chế (77,4%) đã được hướng dẫn, yêu cầu khắc phục.

Đoàn giám sát kiểm tra nhanh 45 mẫu thực phẩm, dụng cụ, trong đó có 43 mẫu đạt yêu cầu (95,5%); đối với 2 mẫu không đạt, đoàn đã yêu cầu cơ sở xử lý ngay. Kết quả kiểm nghiệm vi sinh đối với 3 mẫu nước sạch lấy tại các khách sạn Hoàng Yến, LUVIAF và ANYA Premier đều đạt yêu cầu.

Theo kế hoạch, từ ngày 25-11 đến 4-12, ngành y tế tiếp tục triển khai đợt giám sát thứ hai nhằm kiểm tra kết quả khắc phục của các cơ sở. Từ ngày 1 đến 12-12, ngành sẽ tổ chức giám sát tại chỗ, thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn đối với các bữa ăn phục vụ hội nghị; trong đó, tăng cường giám sát từ ngày 6 đến 9-12.

Bên cạnh công tác kiểm tra, ngành y tế cũng chuẩn bị nhân lực, thuốc, trang thiết bị và xe cứu thương, sẵn sàng xử lý các tình huống y tế phát sinh.

Việc chủ động rà soát, chấn chỉnh những tồn tại ngay từ khâu chuẩn bị không chỉ góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm mà còn thể hiện trách nhiệm của địa phương và các cơ sở kinh doanh trong việc xây dựng hình ảnh Gia Lai chuyên nghiệp, an toàn, chu đáo trong mắt đại biểu và khách quốc tế.