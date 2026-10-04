Phục vụ APEC 2027 Phú Quốc hướng tới trung tâm điều hành giao thông thông minh

Một đoạn trên tuyến giao thông trục chính Nam - Bắc đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Hệ thống giao thông thông minh tại Phú Quốc được định hướng vận hành theo mô hình quản lý, điều hành tập trung trên nền tảng dữ liệu thời gian thực, nhằm nâng cao khả năng dự báo, điều tiết giao thông trước tốc độ phát triển nhanh của đô thị và du lịch.

Theo Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, mạng lưới camera giám sát và cảm biến sẽ đóng vai trò thu thập dữ liệu về lưu lượng, mật độ phương tiện, nhận diện biển số, đồng thời phát hiện sự cố, hành vi vi phạm hoặc nguy cơ ùn tắc.

Dữ liệu sau đó được truyền về trung tâm điều hành để phân tích, cảnh báo và đưa ra phương án xử lý. Hệ thống có thể từng bước điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo tình hình thực tế, hình thành các “làn sóng xanh” trên những trục chính, đồng thời ưu tiên phương tiện công cộng và phương tiện làm nhiệm vụ khi cần thiết.

Mô hình cũng hướng tới kết nối, chia sẻ dữ liệu về bãi đỗ xe, phương tiện, đường sắt nhẹ (LRT), xe buýt và các loại hình vận tải khác. Thông tin giao thông được cung cấp tới người dân và du khách thông qua bảng điện tử, ứng dụng di động và các nền tảng số.

Qua đó, người tham gia giao thông có thể chủ động lựa chọn tuyến đường, điểm đỗ và phương thức di chuyển phù hợp, góp phần giảm áp lực lên các trục giao thông chính.

Cục Cảnh sát giao thông cho rằng việc ứng dụng công nghệ sẽ giúp Phú Quốc chuyển từ phương thức quản lý giao thông chủ yếu dựa vào kinh nghiệm sang điều hành chủ động trên cơ sở dữ liệu. Đây cũng là nền tảng để nâng cao khả năng dự báo và xử lý sớm các nguy cơ ùn tắc.

Định hướng này được đặt trong bối cảnh Phú Quốc đang triển khai nhiều dự án hạ tầng lớn như mở rộng sân bay, tuyến tàu điện nhẹ, Đại lộ APEC và đường tỉnh 975. Việc tích hợp hạ tầng, công nghệ và tổ chức giao thông được xem là yêu cầu quan trọng để hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, phục vụ APEC 2027 và nhu cầu phát triển lâu dài.