Gia đình vợ chồng ông Võ Xuân Kỷ (SN 1966) và bà Mai Thị Lý (SN 1963) ở xã Phúc Trạch nhiều năm sống trong cảnh khó khăn, nhà ở xuống cấp. Là nạn nhân bom mìn sau chiến tranh, sức khỏe ông Kỷ yếu, khả năng lao động hạn chế. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào mảnh vườn nhỏ, 3 sào ruộng và 1 sào đất màu nên dù đã nỗ lực vươn lên nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều chật vật.

Được hỗ trợ xây dựng nhà ở, ông Kỷ và bà Lý phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Mong muốn có một ngôi nhà kiên cố để ổn định cuộc sống luôn là điều vợ chồng ông bà ấp ủ nhưng chưa thể thực hiện do thiếu kinh phí. Năm 2026, được hỗ trợ 70 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo", cùng với sự chung tay của con cái và khoản vay mượn thêm, gia đình đã hoàn thành ngôi nhà mới.

Ông Kỷ phấn khởi chia sẻ: “Khoản hỗ trợ đã giúp gia đình hiện thực hóa mong ước trong suốt nhiều năm. Với điều kiện kinh tế còn nhiều hạn chế, nếu không có sự tiếp sức này, chúng tôi khó có thể xây dựng được ngôi nhà kiên cố như hiện nay”.

Năm 2026, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn vận động xã hội hóa, xã Phúc Trạch đã hỗ trợ xây mới 7 nhà nhân ái cho hộ nghèo, khó khăn.

Không chỉ gia đình ông Kỷ, trong năm 2026, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn vận động xã hội hóa, xã Phúc Trạch đã hỗ trợ xây mới 7 nhà nhân ái với mức hỗ trợ từ 70 – 130 triệu đồng/nhà.

Ông Trần Phúc Anh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phúc Trạch chia sẻ: “Hiện nay, chúng tôi đang chuẩn bị hỗ trợ khởi công xây dựng thêm 1 căn nhà nhân ái khác. Trong điều kiện chi phí xây dựng, nguyên vật liệu tăng cao, bên cạnh nguồn lực từ Quỹ “Vì người nghèo”, địa phương đã vận động các nguồn xã hội hóa, ngày công để hỗ trợ thêm cho các hộ nghèo, khó khăn. Đồng thời, tại bản Rào Tre, có 6 hộ đã được hỗ trợ sửa chữa nhà ở với kinh phí hơn 100 triệu đồng”.

Xã Phúc Trạch vận động hỗ trợ thêm ngày công giúp các hộ nghèo sửa chữa, xây dựng nhà ở.

Cùng với hỗ trợ an cư, để người dân thực sự thoát khỏi khó khăn, xã Phúc Trạch đã chú trọng trong quá trình huy động, phân bổ các nguồn lực an sinh xã hội, nhất là tại bản Rào Tre của đồng bào dân tộc Chứt. Từ nguồn hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều hộ dân bản Rào Tre đã được hỗ trợ bò nái sinh sản. Đến nay, 32 hộ đang duy trì mô hình; trong đó, 12 hộ đã có bò sinh bê, 3 hộ có bò đang mang thai.

Bản Rào Tre hiện có 32 hộ đang duy trì mô hình chăn nuôi bò nái sinh sản.

Để mô hình phát huy hiệu quả, việc hỗ trợ con giống được gắn với hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và theo dõi quá trình phát triển đàn vật nuôi. Ông Phan Anh Thái - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Phúc Trạch cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục hỗ trợ người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng chăn nuôi, hướng dẫn chăm sóc, theo dõi đàn trâu, bò. Qua đó, giúp các hộ chủ động hơn trong quá trình sản xuất, duy trì và phát triển đàn vật nuôi, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế”.

Cùng với đó, cây dó bầu cũng đang mở thêm hướng phát triển kinh tế lâu dài cho người dân Rào Tre. Trong năm 2026, các đơn vị, tổ chức đã hỗ trợ trồng hàng nghìn cây tại bản. Từ những đợt hỗ trợ cây giống và hướng dẫn kỹ thuật trước đó, đến nay, toàn bản có 14 hộ tham gia trồng hơn 12.000 cây dó trầm.

Xã Phúc Trạch huy động cán bộ, công, viên chức và các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ đồng bào dân tộc Chứt trồng cây dó bầu.

Bà Hồ Thị Kiên - Trưởng bản Rào Tre chia sẻ: “Đời sống của người dân những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến. Bên cạnh sản xuất lúa, ngô và chăn nuôi, bà con từng bước tiếp cận những mô hình kinh tế mới. Việc được hỗ trợ cây, con giống cùng hướng dẫn kỹ thuật đã giúp các hộ có thêm điều kiện phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế”.

Không chỉ tập trung tại bản Rào Tre, việc hỗ trợ sinh kế được xã Phúc Trạch triển khai trên phạm vi toàn địa bàn, gắn với điều kiện sản xuất và nhu cầu của từng hộ. Trong năm 2026, địa phương đã vận động, hỗ trợ 20 mô hình sinh kế và 2 tổ hợp tác chăn nuôi. Tổng kinh phí thực hiện đạt hơn 160 triệu đồng.

Xã Phúc Trạch thường xuyên kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa tặng quà, hỗ trợ người nghèo, gia đình khó khăn.

Các mô hình tập trung vào hỗ trợ con giống, vật tư và những điều kiện cần thiết để người dân phát triển sản xuất. Việc lựa chọn đối tượng, xây dựng mô hình được thực hiện trên cơ sở rà soát hoàn cảnh, nhu cầu và khả năng tổ chức sản xuất của từng hộ. Qua đó, nguồn lực hỗ trợ từng bước được phân bổ theo hướng thiết thực, tránh dàn trải, đồng thời tạo điều kiện để các gia đình phát huy khả năng lao động, chủ động phát triển kinh tế.

Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch Hoàng Quốc Nhã cho biết: “Địa phương xác định chăm lo an sinh xã hội phải gắn với mục tiêu nâng cao đời sống và tạo điều kiện để người dân tự vươn lên. Quan điểm của xã là hỗ trợ phải xuất phát từ nhu cầu thực tế và hoàn cảnh của từng hộ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích. Cùng với chăm lo nhà ở, chúng tôi xác định phát triển sinh kế là giải pháp quan trọng để giảm nghèo bền vững. Qua đó, tạo điều kiện để người dân phát huy nội lực, chủ động vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống”.