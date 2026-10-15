Phúc tra việc thực hiện các kết luận kiểm sát đột xuất hồ sơ thi hành án dân sự

Đoàn kiểm sát tiến hành phúc tra việc thực hiện Kết luận kiểm sát đột xuất Phòng Thi hành án dân sự. Ảnh: VKS

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm sát nghe đồng chí Võ Minh Sơn, Trưởng Phòng Thi hành án dân sự khu vực 11 báo cáo kết quả khắc phục vi phạm, thiếu sót theo Kết luận kiểm sát đột xuất số 117/KL-VKSKV11 và số 365/KL-VKSKV11. Sau đó, Đoàn trực tiếp kiểm tra hồ sơ, tài liệu và đánh giá việc thực hiện các nội dung, yêu cầu của Viện kiểm sát.

Kết quả phúc tra cho thấy: Ngay sau khi nhận được Kết luận kiểm sát đột xuất số 117/KL-VKSKV11 ngày 10/3/2026 và Kết luận số 365/KL-VKSKV11 ngày 17/4/2026, Lãnh đạo Phòng Thi hành án dân sự khu vực 11 đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm, thiếu sót và đề ra các biện pháp khắc phục. Tính đến thời điểm phúc tra, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 11 cơ bản đã khắc phục được những vi phạm, thiếu sót đã nêu tại các Kết luận số 117/KL-VKSKV11 và Kết luận 365/KL-VKSKV11.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đề nghị Phòng Thi hành án dân sự khu vực 11 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với VKSND khu vực 11 bảo đảm việc tổ chức thi hành án dân sự được tiến hành khách quan, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.