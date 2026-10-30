Phúc Tiệp kỷ niệm 25 ca hát, tiết lộ ký ức được NSND Quang Thọ chăm như 'gà chọi'

Giọng ca thính phòng bước vào độ "chín"

Ca sĩ Phúc Tiệp thực hiện liveshow “The Gentleman”, đánh dấu 25 năm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp

Ngày 6/12/2026, ca sĩ Phúc Tiệp sẽ tổ chức liveshow “The Gentleman” tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Đây là chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của nam ca sĩ, đánh dấu chặng đường 25 năm ca hát. Đồng hành cùng anh là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc, cùng sự góp mặt của NSND Quang Thọ và một số giọng ca thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau.

Sau các liveshow cá nhân vào những năm 2015, 2016, 2023 và 2024, Phúc Tiệp trở lại sân khấu với một chương trình gắn liền với dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Tuy nhiên, “The Gentleman” không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm. Tên gọi “Quý ông” phần nào thể hiện cách nam ca sĩ nhìn nhận bản thân sau nhiều năm theo đuổi âm nhạc, từ quan niệm sống, cách ứng xử đến lựa chọn nghệ thuật.

Phúc Tiệp cho biết, anh tìm thấy sự tương đồng giữa tinh thần của một quý ông với những phẩm chất mình hướng đến trong cuộc sống và âm nhạc. Bởi vậy, tên gọi này không nhằm tạo dựng một hình ảnh để gây ấn tượng với công chúng, mà xuất phát từ sự phù hợp với cá tính và quan điểm nghệ thuật của chính anh.

Với chất giọng baritone trầm dày, giàu nội lực, Phúc Tiệp tạo dấu ấn qua phong cách biểu diễn hào sảng và lựa chọn bền bỉ với nhạc thính phòng

Nhìn lại chặng đường đã qua, nam ca sĩ cho rằng đây là thời điểm mình đạt đến độ "chín" về mặt nghề nghiệp. Theo anh, với những nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc thính phòng, sự trưởng thành không thể chỉ tính bằng số năm đứng trên sân khấu, mà đó còn là quá trình tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ thuật thanh nhạc và tìm kiếm chiều sâu trong cách biểu đạt tác phẩm.

Phúc Tiệp từng ví 20 năm đầu tiên của sự nghiệp như giai đoạn "khai phá, vỡ đất", phải qua quá trình ấy, người nghệ sĩ mới có thể bắt đầu "trồng cây, hái quả". Theo anh, nếu ca sĩ nhạc nhẹ có thể sớm định hình phong cách và gặt hái thành quả sau 5-10 năm, thì với nhạc thính phòng, hành trình để đạt đến độ chín thường dài hơn. Sau nhiều năm rèn luyện, anh cảm thấy mình đã bước qua giai đoạn phải gồng sức để khẳng định bản thân, hướng đến sự tinh tế trong âm nhạc.

Quan niệm ấy phần nào lý giải lựa chọn của Phúc Tiệp ở dấu mốc 25 năm ca hát. Thay vì chỉ tập trung vào quy mô chương trình, nam ca sĩ muốn thể hiện rõ hơn cá tính nghệ thuật được bồi đắp qua thời gian. Sự trưởng thành, theo cách nhìn của anh, không nằm ở việc liên tục thay đổi để tạo ra một hình ảnh mới, mà ở khả năng hiểu rõ thế mạnh của mình và khai thác chúng ngày càng sâu sắc.

Hành trình hơn hai thập kỷ - Năm 2003, Phúc Tiệp tham gia Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn. Bốn năm sau, anh trở lại và giành ngôi Á quân dòng nhạc thính phòng tại Sao Mai 2007, dấu mốc góp phần khẳng định lựa chọn nghệ thuật của nam ca sĩ. - Trong hành trình làm nghề, Phúc Tiệp từng thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Anh thể hiện ca khúc “Tình ca” theo phong cách world music qua bản phối của nhạc sĩ Quốc Trung; ra mắt album “Vết xưa” năm 2022 với chín ca khúc nhạc xưa, trước khi tiếp tục giới thiệu album “Còn thương nhớ nhau” vào năm 2024. Dù mở rộng trải nghiệm, anh vẫn kiên định với nhạc thính phòng, dòng nhạc giúp phát huy thế mạnh của chất giọng baritone trầm dày, giàu nội lực và phong cách biểu diễn hào sảng. - Từ tháng 9/2008, Phúc Tiệp tham gia giảng dạy tại Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Song song với biểu diễn và đào tạo, nam ca sĩ hướng đến sự hoàn thiện trong cách xử lý tác phẩm, chú trọng chiều sâu cảm xúc bên cạnh kỹ thuật thanh nhạc. Sau hơn hai thập kỷ, anh ví mình như “con cá được thả vào nước” khi hát thính phòng, bởi đây vẫn là không gian để anh thể hiện trọn vẹn cá tính nghệ thuật và tiếp tục đào sâu con đường đã chọn.

Cuộc hội ngộ với người thầy đã dìu dắt mình

Trong liveshow “The Gentleman”, sự xuất hiện của NSND Quang Thọ mang ý nghĩa đặc biệt đối với Phúc Tiệp. Không chỉ là người thầy dìu dắt anh từ những năm học trung cấp đến khi tốt nghiệp đại học, NSND Quang Thọ còn là nghệ sĩ mà Phúc Tiệp ngưỡng mộ từ trước khi bước vào con đường học tập âm nhạc chuyên nghiệp.

NSND Quang Thọ là người thầy dìu dắt Phúc Tiệp từ những năm học thanh nhạc, đồng thời là nghệ sĩ mà anh luôn ngưỡng mộ

Nam ca sĩ nhớ lại, ngay từ khi chưa được gặp trực tiếp, anh đã yêu mến giọng hát và phong thái biểu diễn của NSND Quang Thọ. Vì thế, khi có cơ hội trở thành học trò của người nghệ sĩ mình ngưỡng mộ, Phúc Tiệp cảm thấy ước mơ thuở ban đầu đã phần nào trở thành hiện thực. Anh từng mong muốn được học theo thầy, có chất giọng và phong cách biểu diễn hào sảng như người mình luôn xem là hình mẫu.

Trong quá trình học tập, Phúc Tiệp nhận thấy giữa hai thầy trò có những nét tương đồng về giọng hát, phong cách biểu diễn và tính cách. Theo anh, sự gần gũi ấy phần nhiều xuất phát từ tố chất tự nhiên, chứ không phải kết quả của việc cố tình bắt chước người thầy. Dẫu vậy, những năm tháng được trực tiếp chỉ dạy vẫn góp phần quan trọng trong quá trình anh rèn luyện kỹ thuật và định hình con đường nghệ thuật.

Điều Phúc Tiệp nhớ sâu sắc không chỉ là những bài học thanh nhạc mà còn là sự chăm sóc ân cần của NSND Quang Thọ. Mỗi khi chuẩn bị đi thi, anh thường được thầy gọi đến nhà, tự tay hầm gà và nhắc nhở kỹ lưỡng chuyện ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy thể hiện sự quan tâm của người thầy dành cho học trò, từ việc học tập đến sức khỏe và sự chuẩn bị trước những dấu mốc quan trọng.

Phúc Tiệp hướng đến sự tinh tế trong cách xử lý tác phẩm, chú trọng chiều sâu cảm xúc sau 25 năm gắn bó với âm nhạc

Phúc Tiệp ví sự chăm chút ấy giống như cách người ta chuẩn bị cho một chú “gà chọi” trước khi ra trận, từ chuyện ăn gì, uống gì đến việc ngủ đủ giấc để có sức tập luyện và dự thi. Đằng sau cách kể hóm hỉnh là ký ức về một người thầy không chỉ truyền dạy kiến thức chuyên môn mà còn dành tình cảm, trách nhiệm cho những người học trò của mình. Nam ca sĩ kể, môi trường đào tạo âm nhạc có tính đặc thù, nơi thầy và trò dành nhiều thời gian gắn bó, khiến mối quan hệ ấy dần trở nên gần gũi như tình thân. Những kỷ niệm trong quá trình học tập vì thế không khép lại khi người học trò tốt nghiệp, mà tiếp tục được nuôi dưỡng trong đời sống và công việc sau này.

Hiện nay, Phúc Tiệp vẫn giữ vai trò kết nối các thế hệ học trò của NSND Quang Thọ. Là người đứng ra duy trì sự liên hệ giữa các thành viên trong đại gia đình ấy, anh có thêm cơ hội gìn giữ tình cảm đã được vun đắp từ những năm tháng học tập. Bởi vậy, khi bắt tay thực hiện “The Gentleman”, NSND Quang Thọ là người đầu tiên nam ca sĩ muốn trân trọng mời tham gia. Lời mời ấy như anh chia sẻ, không đơn thuần xuất phát từ mong muốn có sự góp mặt của một nghệ sĩ tên tuổi trong liveshow. Đó còn là cách Phúc Tiệp bày tỏ lòng biết ơn với người đã đồng hành cùng mình từ những ngày đầu theo đuổi âm nhạc, đồng thời tạo cơ hội để tình thầy trò được thể hiện trong một dấu mốc quan trọng của sự nghiệp.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, Phúc Tiệp còn tham gia giảng dạy tại Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam từ tháng 9/2008

Bên cạnh NSND Quang Thọ, chương trình còn có sự góp mặt của một số ca sĩ thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau, dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc. Cuộc hội ngộ giữa người thầy, đồng nghiệp và những người gắn bó với Phúc Tiệp cũng tạo nên một điểm nhấn riêng cho liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát.

Sau hơn hai thập kỷ theo đuổi nhạc thính phòng, Phúc Tiệp vẫn lựa chọn con đường đã định hình tên tuổi. Nếu những năm đầu là quá trình học hỏi, rèn luyện và khẳng định vị trí, thì giai đoạn hiện tại là lúc anh muốn đi sâu hơn vào chiều sâu biểu đạt, chú trọng sự tinh tế bên cạnh sức mạnh vốn có của giọng hát.

Với “The Gentleman”, nam ca sĩ nhìn lại hành trình nghệ thuật không chỉ bằng những dấu mốc biểu diễn, mà còn qua những mối quan hệ đã góp phần làm nên con người và cá tính âm nhạc của mình. Ở tuổi nghề chín muồi, sự bền bỉ với nhạc thính phòng, lòng biết ơn dành cho người thầy và mong muốn tiếp tục hoàn thiện bản thân trở thành những giá trị xuyên suốt hành trình ấy.