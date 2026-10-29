Phúc Tiệp ghi dấu hành trình 25 năm ca hát với liveshow 'The Gentleman'

Ca sĩ Phúc Tiệp sẽ tổ chức liveshow “The Gentleman” (Quý ông) tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, đánh dấu chặng đường 25 năm ca hát. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Tiếp nối các liveshow cá nhân được tổ chức vào những năm 2015, 2016, 2023 và 2024, “The Gentleman” không chỉ là dịp để Phúc Tiệp trở lại sân khấu với một chương trình được đầu tư riêng, mà còn là cơ hội để nam ca sĩ nhìn lại chặng đường nghệ thuật đã qua, định hình rõ hơn cá tính âm nhạc sau nhiều năm theo đuổi nhạc thính phòng.

Phúc Tiệp cho biết, anh và ê-kíp quyết định đặt tên cho liveshow là “The Gentleman” bởi tinh thần “quý ông” có sự tương đồng với tư duy, cách ứng xử và quan niệm âm nhạc mà anh theo đuổi, chứ không nhằm tạo dựng một hình ảnh để gây ấn tượng với công chúng.

Theo nam ca sĩ, sau hơn hai thập kỷ theo đuổi nhạc thính phòng, đây là thời điểm “chín” trong nghề và cũng là khoảng thời gian thích hợp để anh thực hiện liveshow có quy mô tương xứng. Nam ca sĩ bộc bạch, thời gian để một nghệ sĩ thính phòng đạt đến độ “chín” không thể tính bằng vài năm đứng trên sân khấu.

“20 năm đầu tiên giống như giai đoạn mới đi khai phá, vỡ bờ ruộng, sau đó mới là giai đoạn bắt đầu trồng cây hái quả. Với một ca sĩ thính phòng như tôi, ngoài 20 năm mới đạt được độ chín. Tôi đã đi qua giai đoạn phải “gồng” và bước vào giai đoạn tập trung cho sự tinh tế trong âm nhạc”, Phúc Tiệp bộc bạch.

Liveshow “The Gentleman” có sự góp mặt của Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Liveshow “The Gentleman” do Mars Entertainment tổ chức, với sự đồng hành của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc. Đêm diễn ghi nhận sự xuất hiện của nhiều giọng ca gắn liền với hành trình âm nhạc của Phúc Tiệp, đặc biệt là Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ - người thầy mà nam ca sĩ luôn yêu mến, kính trọng.

Phúc Tiệp cho biết, Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ không chỉ là người đã dìu dắt anh suốt những năm học Trung cấp đến khi tốt nghiệp Đại học, mà còn là “thần tượng” anh ngưỡng mộ từ trước khi bước chân vào con đường học tập âm nhạc chuyên nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Anh nhớ lại những năm tháng được thầy chăm lo từ việc học tập, luyện thanh đến ăn uống, nghỉ ngơi trước mỗi cuộc thi.

Chính sự tận tình ấy đã tạo nên mối gắn bó bền chặt giữa hai thầy trò. Vì thế, khi bắt tay thực hiện liveshow “The Gentleman”, Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ là người đầu tiên Phúc Tiệp muốn trân trọng mời tham gia, như một cách thể hiện tình cảm và sự tri ân dành cho người thầy đã yêu thương dìu dắt anh từ những ngày đầu theo đuổi âm nhạc. Đến nay, anh vẫn duy trì sự kết nối giữa các thế hệ sinh viên từng được Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ đào tạo và giữ vai trò lớp trưởng trong đại gia đình ấy.

Dù thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc, Phúc Tiệp vẫn luôn xem nhạc thính phòng là nền tảng định hình cá tính nghệ thuật. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bên cạnh Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ, liveshow “The Gentleman” còn có sự góp mặt của một số ca sĩ nổi tiếng ở nhiều dòng nhạc khác nhau. Chương trình được thiết kế như cuộc hội ngộ giữa nam ca sĩ cùng người thầy, đồng nghiệp và những mối nhân duyên gắn bó với anh trong âm nhạc.

Nhìn lại hành trình nghề nghiệp của Phúc Tiệp, có thể thấy sự kiên trì của anh với dòng nhạc thính phòng. Năm 2003, nam ca sĩ tham gia “Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc”, tiền thân của cuộc thi “Sao Mai” ngày nay, nhưng sớm dừng chân. Đến năm 2007, với sự tự tin và kinh nghiệm biểu diễn được tích lũy trong thời gian hoạt động tại Đoàn Ca múa nhạc nhẹ Trung ương, anh trở lại “Sao Mai” và giành ngôi Á quân dòng nhạc thính phòng. Từ tháng 9/2008 đến nay, anh tham gia giảng dạy tại Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Phúc Tiệp cũng từng thử sức với những màu sắc âm nhạc khác. Anh đã thể hiện ca khúc “Tình ca” theo phong cách World-music qua bản phối của nhạc sĩ Quốc Trung, đồng thời ra mắt album “Vết xưa” năm 2022 với 9 ca khúc nhạc xưa của các nhạc sĩ Đức Huy, Nguyễn Đình Toàn, Từ Công Phụng, Vũ Thành An và Trịnh Công Sơn. Năm 2024, anh tiếp tục giới thiệu album “Còn thương nhớ nhau” với những ca khúc trữ tình thuộc nhiều thời kỳ... Tuy nhiên, Phúc Tiệp vẫn luôn xem nhạc thính phòng là nền tảng định hình cá tính nghệ thuật, nơi anh có thể phát huy thế mạnh của chất giọng giàu nội lực và phong cách biểu diễn hào sảng.