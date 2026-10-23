Phúc Thuận đưa chính quyền thân thiện đến gần dân

Người dân Phúc Thuận góp ý kiến về việc triển khai dự án trên địa bàn.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phúc Thuận, việc hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện theo hướng công khai, thuận tiện, hạn chế tối đa tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần. Ngay từ khâu tiếp nhận, cán bộ chú trọng hướng dẫn cụ thể, không yêu cầu thêm giấy tờ ngoài quy định, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Ông Ôn Thành Kim, ở tổ dân phố Quyết Thắng, chia sẻ: Tôi thấy đội ngũ cán bộ ở đây còn trẻ nhưng rất năng động, làm việc theo phương thức mới, tạo thuận lợi cho người dân. Có vấn đề gì chưa rõ thì cán bộ đều tận tình hướng dẫn, giúp người dân hoàn thành thủ tục nhanh chóng và thuận tiện.

Hiệu quả cải cách hành chính được thể hiện qua những con số cụ thể. Riêng quý III-2026, Trung tâm giải quyết 3.635 hồ sơ, trong đó 3.634 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn. Cùng với đó, cơ chế “Luồng xanh 60%” được triển khai nhằm rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục thuộc diện áp dụng, với 47 hồ sơ đã được thực hiện theo cơ chế này.

Theo bà Đỗ Thị Khánh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phúc Thuận: Chúng tôi lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong thực thi nhiệm vụ, kết quả đánh giá cán bộ được đo bằng kết quả giải quyết công việc. Từ khi đi vào hoạt động, Trung tâm chưa ghi nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến thái độ phục vụ của cán bộ.

Xây dựng chính quyền thân thiện không chỉ thể hiện ở việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng mà còn ở tinh thần lắng nghe, đối thoại và chủ động tháo gỡ những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Điều này càng có ý nghĩa trong quá trình phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, khi công tác giải phóng mặt bằng tác động trực tiếp đến tài sản, sinh kế và đời sống của người dân.

Tại phường Phúc Thuận, cuộc đối thoại giữa lãnh đạo địa phương với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Công viên nghĩa trang Minh Đức là một ví dụ. Dự án được quy hoạch từ nhiều năm trước, song trong quá trình triển khai, một số người dân vẫn băn khoăn về tính công khai, minh bạch và chưa đồng thuận với một số nội dung liên quan.

Trước những ý kiến này, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường đã trực tiếp xuống tổ dân phố, lắng nghe, trao đổi và làm rõ các vấn đề người dân quan tâm. Hoạt động đối thoại không chỉ giúp cung cấp thông tin mà còn tạo điều kiện để chính quyền tiếp nhận kiến nghị, giải thích những nội dung chưa rõ, đồng thời xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo đúng quy định.

Bí thư Đảng ủy phường Phúc Thuận Nguyễn Văn Đoàn nhấn mạnh: Chúng tôi xây dựng chính quyền phải bắt đầu từ những việc gần dân nhất. Đó là lắng nghe người dân, hướng dẫn người dân, tạo điều kiện để nhân dân góp ý. Đây không chỉ là khẩu hiệu mà phải đưa vào thực tế cuộc sống.

Từ những việc làm thiết thực, cụ thể, Phúc Thuận từng bước nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, củng cố niềm tin của nhân dân và hạn chế những vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển địa phương.