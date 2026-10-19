​Phúc Thọ tập trung quản lý giết mổ động vật, bảo đảm an toàn thực phẩm

Điểm giết mổ gia súc gia cầm tập trung tạm thời của hộ ông Nguyễn Hưng Thịnh xã Phúc Thọ được dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ sau khi giết mổ động vật. Ảnh: Ánh Dương

Từng bước xóa bỏ giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư

​Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 30-3-2026 của UBND xã Phúc Thọ về việc chấm dứt hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn, địa phương đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các hộ sản xuất, kinh doanh dịch vụ giết mổ chuyển, di dời vào các khu vực tập trung. Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng sự hưởng ứng của bà con nhân dân đã đem lại những kết quả rất đáng ghi nhận.

​Tính đến nay, xã Phúc Thọ đã hoàn thành 100% việc di dời đối với lĩnh vực giết mổ gia súc lớn, với 13/13 hộ giết mổ lợn chuyển hoàn toàn vào các khu tập trung. Đối với lĩnh vực giết mổ gia cầm, xã đã di dời 33/58 hộ vào 2 điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tạm thời của hộ ông Nguyễn Hưng Thịnh (thôn Bách Lộc) và hộ ông Nguyễn Duy Kỷ (thôn Thọ Lộc). Đồng thời, địa phương đã vận động chấm dứt hoạt động hoàn toàn đối với 25 hộ giết mổ gia cầm nhỏ lẻ trong khu dân cư.

Đáng chú ý, tháng 9-2026, điểm giết mổ gia cầm tập trung tạm thời của hộ ông Nguyễn Hưng Thịnh đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động, tạo điều kiện cho 29 hộ giết mổ gia cầm đăng ký vào sản xuất ổn định, đồng thời giải quyết triệt để bài toán ô nhiễm tiếng ồn, chất thải sinh hoạt và dịch bệnh tồn tại nhiều năm qua trong các xóm, thôn.

Đàn gia súc được nuôi nhốt bảo đảm vệ sinh môi trường tại điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tạm thời của hộ ông Nguyễn Hưng Thịnh xã Phúc Thọ. Ảnh: Ánh Dương

Phó Trạm trưởng Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Kiểm dịch động vật (Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội) Công Xuân Chiến cho biết: Chủ của điểm giết mổ cũng như các hộ kinh doanh phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Việc duy trì vệ sinh, khử trùng thường xuyên và xử lý chất thải đúng quy chuẩn là yêu cầu bắt buộc để sản phẩm cung ứng ra thị trường luôn bảo đảm an toàn.

​Đồng quan điểm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phúc Thọ Nguyễn Hùng Cường cho rằng, điểm giết mổ tập trung đi vào vận hành vừa tạo môi trường sản xuất phù hợp cho bà con, vừa giúp cơ quan quản lý nhà nước dễ dàng giám sát, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ thực phẩm từ gốc.

Ông Nguyễn Hưng Thịnh - chủ cơ sở giết mổ tập trung tạm thời cũng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để thực hiện đầy đủ các quy định vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, đại diện các hộ sản xuất cũng mong muốn chính quyền tiếp tục quan tâm nâng cấp tuyến đường giao thông dẫn vào khu giết mổ, đồng thời xem xét các chính sách hỗ trợ phù hợp về giá thuê mặt bằng để giảm chi phí đầu vào, giúp các hộ an tâm gắn bó lâu dài.

Đưa hoạt động giết mổ, kinh doanh thực phẩm vào nền nếp

​Việc sắp xếp lại các cơ sở giết mổ ở xã Phúc Thọ đã và đang giải quyết "điểm nghẽn" an toàn thực phẩm trên địa bàn. Để cụ thể hóa các chỉ đạo của thành phố Hà Nội và các sở, ngành chức năng, UBND xã Phúc Thọ đã triển khai hàng loạt biện pháp từ tuyên truyền, kiểm tra, xử phạt đến giải tỏa chợ tạm, chợ cóc.

Lực lượng chức năng xã Phúc Thọ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực giết mổ gia cầm ở điểm giết mổ gia súc gia cầm tập trung tạm thời của xã. Ảnh: Hồng HTNNMT

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phúc Thọ Nguyễn Hùng Cường cho biết: Đẩy mạnh công tác truyền thông, Trung tâm đã phát thanh 146 lượt với 5 bản tin chuyên đề về phòng, chống ngộ độc thực phẩm và quy định pháp luật; đăng tải 14 tin, bài công khai các cơ sở vi phạm trên Trang thông tin điện tử xã. Nội dung an toàn thực phẩm còn được lồng ghép thường xuyên vào các buổi sinh hoạt đoàn thể Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân và họp thôn dân cư, treo băng rôn hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026".

Song song đó, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm minh. UBND xã đã thành lập 5 Đoàn kiểm tra liên ngành và các Tổ kiểm tra thường xuyên tại các chợ. ​Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Lê Hồng Hưng thông tin: Qua kiểm tra 83 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể, lực lượng chức năng xã đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với 14 cơ sở với tổng số tiền 213,42 triệu đồng. Cụ thể: Về lĩnh vực y tế, đã kiểm tra 42 cơ sở, phát hiện, xử phạt 1 doanh nghiệp, 5 hộ kinh doanh và 2 bếp ăn tập thể với số tiền 99 triệu đồng; lĩnh vực nông nghiệp kiểm tra 23 cơ sở, xử phạt 6 cơ sở với số tiền 112,92 triệu đồng; lĩnh vực công thương, kiểm tra 10 cơ sở, phát hiện, xử phạt vi phạm 2 cơ sở với số tiền 1,5 triệu đồng.

Qua kiểm tra địa bàn, một hộ giết mổ gia cầm tại chợ trên địa bàn xã Phúc Thọ được lực lượng chức năng xã yêu cầu chấm dứt hoạt động giết mổ từ tháng 9-2026. Ảnh: Hồng HTNNMT

Đồng thời, địa phương cũng ra quân kiên quyết xử lý, giải tỏa các điểm kinh doanh tự phát. Qua đó đã giải tỏa được 1 chợ tạm Thượng Cốc, 10 điểm kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; thanh lý, chấm dứt hoàn toàn hoạt động của 2 chợ tạm Thanh Phần và Thư Trai.

​Mặc dù đã đạt được những kết quả rất tích cực, song lãnh đạo UBND xã Phúc Thọ nhìn nhận công tác quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt là hoạt động giết mổ động vật vẫn cần sự kiên trì và sát sao liên tục. Xã tiếp tục duy trì Đoàn kiểm tra liên ngành do đại diện phòng Kinh tế, Công an xã, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, Đội Quản lý thị trường số 20... phối hợp kiểm tra đột xuất các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển và kinh doanh động vật trên địa bàn từ nay đến hết ngày 31-12-2026. Đồng thời, 3 Tổ kiểm tra, kiểm soát giết mổ cũng túc trực hằng ngày tại các chợ: Thị trấn, Gạch, Me, Triệu... để kiểm soát nguồn gốc thịt gia súc, gia cầm thương phẩm trước khi tới tay người tiêu dùng; kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm hoặc tái diễn giết mổ chui trong khu dân cư.

​Sự chủ động, quyết liệt của chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của người dân giúp Phúc Thọ sớm hoàn thành mục tiêu giải quyết dứt điểm "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm, xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp