Phúc Thịnh vận động tháo dỡ 157 công trình vi phạm

Từ những công trình lớn tự giác tháo dỡ

Tại thôn Viên Nội, khu đất rộng 17.118,1m² của ông Hoàng Văn Thủy từng có 10 công trình vi phạm với tổng diện tích xây dựng hơn 1.000m². Trên khu đất này có nhà ở cấp bốn, lán tạm, nhà xưởng, nhà kho với kết cấu chủ yếu là khung thép, mái và vách tôn; cùng hai xi-lô bê tông, một cẩu trục và nhiều cấu kiện, vật kiến trúc khác. Đây là trường hợp có quy mô vi phạm lớn, khối lượng tài sản, thiết bị cần di chuyển và tháo dỡ đáng kể.

Công trình của ông Hoàng Văn Thủy tự giác tháo dỡ. Ảnh: Thanh Hà

Theo phương án ban đầu, việc cưỡng chế dự kiến triển khai từ ngày 21-10-2026. Tuy nhiên, sau quá trình tuyên truyền, vận động, ngày 20-10, ông Hoàng Văn Thủy đã ký biên bản tự nguyện thi hành, cam kết tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, di chuyển máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và tài sản ra khỏi khu đất, bàn giao mặt bằng cho UBND xã quản lý. Hiện nay, toàn bộ khu đất đã được UBND xã quản lý.

Còn trạm trộn bê tông Việt Đức tại Cụm công nghiệp Nguyên Khê từng là điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng. Dù từng được chính quyền huyện Đông Anh trước đây lập biên bản xử lý, công trình vẫn tồn tại trong thời gian dài. Trước yêu cầu của chính quyền xã Phúc Thịnh, doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, huy động máy móc, nhân lực tháo dỡ các hạng mục vi phạm. Đây cũng là một trong hai trạm trộn bê tông đã hoàn thành tháo dỡ, bàn giao mặt bằng trên địa bàn xã.

Trước đó, thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 26-8-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm đất đai, trật tự xây dựng và không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), UBND xã Phúc Thịnh đã ban hành Kế hoạch số 553/KH-UBND ngày 28-8-2026, tập trung rà soát, phân loại và xây dựng lộ trình xử lý từng nhóm vi phạm.

Trạm trộn bê tông Việt Đức đã hoàn thành tháo dỡ các công trình vi phạm. Ảnh: Thanh Hà

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy, cùng toàn bộ hệ thống chính trị, công tác xử lý viphạm đã đạt những kết quả tốt. Tính đến ngày 9-11-2026, xã đã xử lý xong 157/515 trường hợp vi phạm.

Theo ông Dương Trọng Tuấn Cường, Trưởng Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã, trong buổi làm việc ngày 5-11, đơn vị đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các phòng, ban chuyên môn và lãnh đạo các thôn trực tiếp gặp gỡ, vận động các chủ công trình vi phạm. Kết quả, 10 công trình vi phạm đồng ý tháo dỡ, bàn giao mặt bằng, gồm 1 trường hợp vi phạm trên đất công và 9trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp.

Không để vi phạm kéo dài, kiên quyết xử lý trường hợp chây ỳ

Hiện nay, xã Phúc Thịnh xác định tiếp tục kiên trì vận động nhưng không để việc tuyên truyền trở thành lý do kéo dài xử lý vi phạm. Đối với những trường hợp đã được thông báo, hướng dẫn nhưng không chấp hành, chính quyền sẽ hoàn thiện hồ sơ, áp dụng các biện pháp xử lý, cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật.

Đối với 84 trường hợp vi phạm quy định về PCCC tại các nhà ở kết hợp kinh doanh, xã Phúc Thịnh đang tập trung kiểm tra, hướng dẫn khắc phục. Trong đó, xã Nam Hồng cũ có 31 trường hợp, xã Vân Nội cũ có 34 trường hợp và xã Nguyên Khê cũ có 19 trường hợp.

Xã Phúc Thịnh sẽ cưỡng chế các công trình vi phạm trong tháng 11 và 12-2026. Ảnh: Thanh Hà

Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Công an xã, Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 20 cùng lãnh đạo các thôn tổ chức kiểm tra thực tế, hướng dẫn các hộ kinh doanh khắc phục những tồn tại, bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC. Đối với những trường hợp không chấp hành, UBND xã sẽ áp dụng các biện pháp theo quy định, trong đó có việc ban hành quyết định ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước và lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. Xã phấn đấu hoàn thành việc xử lý các trường hợp này trong tháng 11-2026.

Đối với 17 kho, xưởng được xác định có nguy cơ cháy, nổ cao, đến nay đã có 11 trường hợp ký biên bản bàn giao mặt bằng, đang di chuyển tài sản và tháo dỡ công trình. Sáu trường hợp còn lại chưa chấp hành yêu cầu của chính quyền địa phương. UBND xã đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý, dự kiến triển khai các bước cưỡng chế trong tháng 11 và tháng 12-2026, bảo đảm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trưởng Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Phúc Thịnh Dương Trọng Tuấn Cường cho biết thêm, khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều công trình vi phạm có lịch sử tồn tại phức tạp, việc tháo dỡ, di chuyển máy móc, hàng hóa cần thời gian. Một số chủ cơ sở còn tâm lý chây ỳ, chưa tích cực phối hợp, do đó các cơ quan chuyên môn phải vừa tăng cường vận động, vừa hoàn thiện hồ sơ pháp lý chặt chẽ để bảo đảm quá trình xử lý đúng quy định.

Thời gian tới, xã Phúc Thịnh tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và lãnh đạo thôn trong tuyên truyền, vận động; phân công rõ trách nhiệm đối với từng địa bàn, từng trường hợp. Công an xã được giao phối hợp nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình xử lý.

Việc 157 trường hợp vi phạm được xử lý, nhiều chủ công trình tự nguyện tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho thấy những chuyển biến bước đầu trong công tác lập lại trật tự xây dựng, quản lý đất đai tại Phúc Thịnh. Tuy nhiên, mục tiêu của địa phương không chỉ dừng ở những kết quả đã đạt được mà còn là xử lý dứt điểm các trường hợp tồn tại, không để vi phạm kéo dài hoặc tái diễn.