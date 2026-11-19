Tập trung giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm

Trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện công trình.

Tại xã Phúc Thịnh, với khối lượng thu hồi đất lớn, liên quan đến nhiều hộ dân và tổ chức, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương thu hồi đất theo quy định.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đang gấp rút triển khai

Một trong những kết quả nổi bật là công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh và Quang Minh.

Đây là công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô, có chiều dài khoảng 14,9 km, mặt cắt ngang từ 61 đến 85 m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và hai đường song hành. Tuyến đường được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Bắc Hà Nội, tăng cường khả năng kết nối và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Các hộ dân đã di dời để đơn vị thi công giải phóng mặt bằng tuyến đường Vành đai 3

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh, dự án thành phần thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh 5.082 tỷ đồng, diện tích đất cần thu hồi trên toàn tuyến khoảng 166,16 ha, liên quan đến hơn 2.600 hộ dân và tổ chức.

Đến ngày 3/11/2026, toàn dự án đã hoàn thành GPMB khoảng 165,48 ha, tương đương 99,6% tổng diện tích thu hồi. Cùng với công tác giải phóng mặt bằng, việc bố trí tái định cư được triển khai theo từng đợt để tạo điều kiện cho các hộ dân ổn định nơi ở.

Được biết xã Phúc Thịnh đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích 90,17 ha thuộc địa bàn xã. Địa phương hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường đối với diện tích thu hồi, gồm 580 hộ có đất ở với 6,72 ha; 970 hộ có đất nông nghiệp với 37,85 ha và 45,6 ha đất công, đất liên quan đến các tổ chức.

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được phê duyệt trên địa bàn xã đạt hơn 1.647 tỷ đồng. Đồng thời, địa phương đã tổ chức giao đất tái định cư cho 486 trong tổng số 515 hộ thuộc diện được bố trí.

Kết quả này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tháo gỡ những khó khăn về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu tập trung triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành dự án theo mục tiêu đề ra vào quý III/2027.

Cùng với việc bàn giao mặt bằng, công tác thi công tuyến chính và các hạng mục liên quan đang được triển khai. Ban Quản lý dự án tiếp tục phối hợp với các đơn vị thi công rà soát tiến độ, tổ chức nhiều mũi thi công, ưu tiên những hạng mục quan trọng nhằm khai thác hiệu quả phần mặt bằng đã được bàn giao.

Từng bước tháo gỡ vướng mắc tại các dự án hạ tầng

Không chỉ tập trung cho công trình giao thông trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng tại xã Phúc Thịnh còn được triển khai ở nhiều dự án phục vụ phát triển hạ tầng, tạo cảnh quan và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Dự án xây dựng khu cây xanh thể dục thể thao xã Tiên Dương, huyện Đông Anh đang trong quá trình thi công

Điển hình là dự án xây dựng khu cây xanh thể dục thể thao xã Tiên Dương, huyện Đông Anh trước đây, nay thuộc địa bàn xã Phúc Thịnh.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 275,4 tỷ đồng, triển khai trên diện tích khoảng 9,714 ha. Theo quy hoạch, công trình gồm nhà thi đấu đa năng, các tuyến đường giao thông nội khu, hệ thống cây xanh cảnh quan, sân tập luyện thể dục thể thao ngoài trời, hồ điều hòa, bãi đỗ xe và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Theo báo cáo, tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án là 97.134,3 m². Trong đó, diện tích đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP là 76.340,8 m², liên quan đến 139 hộ dân; diện tích đất công khoảng 20.793,5 m².

Đến thời điểm báo cáo, công tác giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp đã hoàn thành 63.964,7 m², tương ứng 116 hộ, đạt khoảng 83,78%. Đã ban hành Quyết định thu hồi 5.993,3m2 đất công do UBND xã quản lý. Toàn bộ 11 ngôi mộ thuộc phạm vi dự án đã được di chuyển.

Đối với phần diện tích còn lại, Ban Quản lý dự án đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, hoàn thiện hồ sơ, xác nhận nguồn gốc đất, điều chỉnh thông báo thu hồi đất đối với các trường hợp phát sinh, đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến đất công theo quy định.

Song song với công tác giải phóng mặt bằng, dự án đã triển khai thi công một số hạng mục như san nền, giao thông và hệ thống thoát nước mưa.

Tại khu vực Tiên Dương trước đây, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất B4, phía Tây Bắc thôn Tuân Lề cũng là một trong những công trình được địa phương chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp thực hiện.

Dự án B4 đã GPMB, tổng diện tích đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là 186.806m²/188.909,6m2, đạt 98,89%

Đến tháng 11/2026, dự án B4 đã GPMB toàn bộ đất nông nghiệp 12,75ha, còn lại phần đất ở phải thực hiện GPMB là 292,4m2, 47 ngôi mộ đã phê duyệt nhưng các hộ chưa chọn được ngày di chuyển, dự kiến tháng 12 sẽ di chuyển và bàn giao mặt bằng. Tổng diện tích đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là 186.806m²/188.909,6m2, đạt 98,89%.

Những kết quả bước đầu cho thấy vai trò của công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở, nhất là việc phát huy sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, cán bộ thôn và người dân trong quá trình thực hiện các dự án.

Ở lĩnh vực phát triển nhà ở, công tác giải phóng mặt bằng tại hai dự án nhà ở xã hội tập trung Tiên Dương 1 và Tiên Dương 2 cũng đang được địa phương quan tâm triển khai.

Theo thông tin được công bố giữa tháng 11/2026, dự án Tiên Dương 1 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 444.585,5 m², đạt 99,7% tổng diện tích đất cần thu hồi. Kết quả này tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư huy động nhân lực, máy móc và tổ chức triển khai các hạng mục tiếp theo.

Đối với dự án Tiên Dương 2, công tác bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất tiếp tục được thực hiện. Một số trường hợp đã được phê duyệt phương án nhưng chưa thể chi trả do kinh phí từ chủ đầu tư chưa được chuyển đầy đủ. Chính quyền địa phương đang phối hợp, đôn đốc nhà đầu tư bố trí nguồn vốn, bảo đảm quyền lợi của người dân và tiến độ triển khai dự án.

Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận trong nhân dân

Thực tế triển khai các dự án trên địa bàn xã Phúc Thịnh cho thấy, giải phóng mặt bằng không chỉ liên quan đến thủ tục thu hồi đất mà còn trực tiếp tác động đến đời sống, nơi ở và sinh kế của người dân.

Do đó, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng quy định, công khai, minh bạch và phù hợp với điều kiện thực tế.

Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội

Chia sẻ với phóng viên, ông Đào Ngọc Huân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh cho biết, đối với dự án Vành đai 3, Ban tập trung tổ chức thi công trên phần mặt bằng đã được bàn giao, ưu tiên các hạng mục thuộc đường găng tiến độ, đồng thời tăng cường kiểm soát quá trình thực hiện để bảo đảm các mốc tiến độ đề ra.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, việc phối hợp giữa chính quyền, Ban Quản lý dự án, các phòng chuyên môn và các tổ chức đoàn thể tiếp tục có vai trò quan trọng trong rà soát hồ sơ, xác định nguồn gốc đất, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và giải quyết kiến nghị của người dân.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, giúp người dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của từng dự án, các chính sách liên quan và quyền lợi hợp pháp khi Nhà nước thu hồi đất.

Đặc biệt, đối với những dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, liên quan đến nhiều hộ dân, việc tăng cường đối thoại, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh được xem là yếu tố quan trọng để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Từ kết quả hoàn thành giải phóng mặt bằng phần diện tích thuộc địa bàn xã phục vụ dự án Vành đai 3 đến những chuyển biến tại các công trình hạ tầng, khu cây xanh thể dục thể thao và các dự án nhà ở, xã Phúc Thịnh đang từng bước tạo điều kiện để các dự án được triển khai thuận lợi hơn.

Trong thời gian tới, việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đẩy nhanh bàn giao mặt bằng sẽ là nhiệm vụ quan trọng, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.