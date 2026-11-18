Ngày hội của tình người và sức mạnh cộng đồng

Những ngày tháng Mười một, khắp các thôn của xã Phúc Thịnh lại rộn ràng không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Cờ đỏ, băng rôn rực rỡ trên những con đường làng; nhà văn hóa được trang hoàng khang trang; tiếng nói cười, lời thăm hỏi thân tình làm ấm thêm không gian sum họp cộng đồng.

Lãnh đạo xã Phúc Thịnh tặng quà cho các gia đình khó khăn tại thôn Phù Thuỵ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thanh Hà

Năm 2026, ngày hội được tổ chức tại 26/26 thôn trên địa bàn xã, gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và nhiệm vụ xây dựng Phúc Thịnh theo mô hình xã xã hội chủ nghĩa. Mỗi khu dân cư có cách tổ chức và sắc thái riêng, nhưng tất cả đều gặp nhau ở niềm vui sum họp, tình cảm gắn bó và mong muốn chung tay xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

Chị Ngô Thị Thanh Hương, người dân thôn Vân Trì, chia sẻ: “Điều đáng quý nhất ở Ngày hội Đại đoàn kết là mọi người được gặp gỡ, trò chuyện, cùng nhìn lại những việc đã làm được và động viên nhau trong cuộc sống. Khi một gia đình gặp khó khăn, bà con cùng quan tâm, giúp đỡ; khi thôn xóm có công việc chung, mọi người đều sẵn lòng tham gia. Chính tình cảm ấy khiến mỗi người thêm gắn bó, có trách nhiệm hơn với nơi mình sinh sống”.

Nếu ngày hội là dịp để tinh thần cộng đồng hội tụ, thì những phong trào thi đua trong suốt năm lại là minh chứng sinh động cho sức mạnh ấy. Năm 2026, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp với nhiều yêu cầu mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Thịnh và các tổ chức chính trị - xã hội đã chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, lấy người dân làm chủ thể của các phong trào.

Các đại biểu và người dân tham dự Ngày hội Đại đoàn kết trên địa bàn xã Phúc Thịnh. Ảnh: Thanh Hà

Toàn xã hiện duy trì 26 Ban Công tác Mặt trận tại khu dân cư với 484 thành viên. Trong năm, hệ thống Mặt trận tổ chức hơn 65 hội nghị tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề; đăng tải, chia sẻ hơn 450 tin, bài, hình ảnh, video trên các nền tảng số và hệ thống thông tin cơ sở. Cùng với đó, 40 Tổ chuyển đổi số cộng đồng với khoảng 280 thành viên góp phần đưa thông tin, tiện ích số đến gần hơn với người dân.

Việc phát huy dân chủ ở cơ sở cũng được triển khai bằng những hoạt động cụ thể. Ngay đầu năm 2026, 40/40 thôn, khu, tổ dân phố (trước sáp nhập tổ dân phố) tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa, thu hút 4.120 đại biểu tham dự, đóng góp 365 lượt ý kiến. Những vấn đề gần gũi với đời sống như chỉnh trang cảnh quan, quản lý nhà văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, phân loại rác thải tại hộ gia đình được người dân thẳng thắn trao đổi, cùng bàn bạc và thống nhất cách thực hiện. Qua đó, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, sự đồng thuận trong cộng đồng ngày càng được củng cố.

Đoàn kết chung tay, sẻ chia để không ai bị bỏ lại phía sau

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Thịnh Nguyễn Mạnh Hồng cho biết: “Điều chúng tôi quan tâm nhất trong công tác Mặt trận không chỉ là tổ chức được bao nhiêu phong trào, bao nhiêu hoạt động, mà quan trọng hơn là phải tạo được sự đồng thuận và thu hút đông đảo nhân dân cùng tham gia. Muốn vậy, cán bộ Mặt trận phải thực sự gần dân, lắng nghe dân, hiểu những điều người dân quan tâm và cùng nhân dân giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Khi người dân tin tưởng, đồng tình và tự giác hưởng ứng thì mọi phong trào mới có sức sống bền vững”.

Người dân trên địa bàn xã Phúc Thịnh chung tay vì môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Thanh Hà

Tinh thần đoàn kết ấy được thể hiện rõ trong phong trào chung tay xây dựng môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp. Từ ngày 10-8 đến 18-11-2026, đợt thi đua “100 ngày vì môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp” được triển khai tại 6 cụm, 26 khu dân cư với 137 công trình, mô hình, phần việc đăng ký thực hiện. Toàn xã tổ chức 120 đợt ra quân; riêng phong trào “Ngày thứ Bảy cùng dân” thu hút hơn 2.500 lượt người tham gia qua 24 đợt, đồng thời vận động, bố trí 300 thùng rác phục vụ công tác thu gom.

Điều đáng quý là phong trào không chỉ tạo chuyển biến về cảnh quan mà còn góp phần hình thành ý thức giữ gìn môi trường từ mỗi gia đình, mỗi người dân. Những con đường được quét dọn sạch sẽ, những điểm tập kết rác được sắp xếp gọn gàng, những khu vực công cộng được chăm sóc thường xuyên... đều mang dấu ấn của tinh thần tự giác và trách nhiệm cộng đồng.

Ông Nguyễn Tiến Công, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn thôn Phù Thụy cho biết: “Muốn vận động nhân dân thì trước hết cán bộ Mặt trận phải gương mẫu, sâu sát và kiên trì. Chúng tôi không chỉ tuyên truyền trong các cuộc họp mà còn trực tiếp đến từng gia đình, gặp gỡ, giải thích để bà con hiểu và cùng thực hiện. Từ việc vệ sinh đường làng đến vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, điều quan trọng là tạo được sự đồng thuận, để mỗi người thấy mình có trách nhiệm với cộng đồng”.

Xã Phúc Thịnh tuyên dương các gia đình tiêu biểu trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thanh Hà

Cùng với xây dựng môi trường sống văn minh, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được Phúc Thịnh vun đắp bằng những hành động thiết thực. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, xã đã trao hơn 650 suất quà với tổng trị giá khoảng 420 triệu đồng tới các đối tượng chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, tính đến ngày 10-11, Quỹ “Vì người nghèo” xã tiếp nhận hơn 586 triệu đồng; Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi đạt hơn 262 triệu đồng. Tổng nguồn lực vận động của hai quỹ vượt 848 triệu đồng.

Từ các nguồn lực vận động, Mặt trận xã đã chi hơn 262 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, tặng quà dịp lễ, Tết và hỗ trợ những trường hợp khó khăn đột xuất. Mỗi căn nhà được dựng xây, mỗi suất quà được trao đi không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng. Đó cũng là cách để tinh thần đoàn kết được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, để những người còn khó khăn cảm nhận rằng họ luôn có sự đồng hành của quê hương, xóm làng.

Đặc biệt, việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ và sự tham gia tích cực của nhân dân. Tại 35 khu vực bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%; cuộc bầu cử Trưởng thôn được tổ chức tại 26/26 thôn, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định.

Từ những việc lớn như tham gia xây dựng chính quyền, giám sát các công trình, dự án đến những việc gần gũi như quét dọn đường làng, chăm lo người nghèo, giúp đỡ gia đình chính sách, mỗi người dân Phúc Thịnh đều có thể góp sức theo cách riêng của mình. Chính sự chung tay ấy đã tạo nên sức mạnh cộng đồng, làm cho những chủ trương, phong trào đi vào đời sống bằng sự tự giác và đồng thuận.