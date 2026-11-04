Phúc Thịnh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án Bắc Thăng Long Urban City

Rà soát từng trường hợp, đẩy nhanh bồi thường đất nông nghiệp

Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City là một trong những dự án trọng điểm của Hà Nội có quy mô lớn tại khu vực phía Bắc Thủ đô, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị hiện đại, đa chức năng. Dự án có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 465ha, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 100.000 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 97.500 người. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026-2032.

Phối cảnh dự kiến dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City

Trong phạm vi triển khai tại xã Phúc Thịnh, dự án có diện tích khoảng 179,02ha, tập trung trên địa bàn các thôn Đoài và Đìa. Dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, liên quan đến nhiều loại đất, nhiều chủ thể quản lý, sử dụng và các hồ sơ pháp lý có tính chất khác nhau.

Cụ thể, diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi khoảng 70,17ha, liên quan đến 631 hộ gia đình; đất do các tổ chức quản lý khoảng 43,46ha, gồm 3 đơn vị và 1 hộ gia đình thu gom đất (đại diện Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Xây dựng Bảo Yến). Ngoài ra, còn có 64,39ha đất mương, đường nội đồng, mặt nước, giao thông, thủy lợi do UBND xã quản lý và khoảng 1ha đất nghĩa trang tại thôn Đìa.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh, đến ngày 2-11-2026, trong tổng số 631 hộ có đất nông nghiệp thuộc diện thu hồi, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 235 hộ, với tổng diện tích 204.987,44m², kinh phí hơn 230,79 tỷ đồng.

Khu vực thực hiện dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. Ảnh: Thanh Hà

Đáng chú ý, nhiều hồ sơ tiếp theo đang được khẩn trương hoàn thiện, chuyển qua các bước thẩm định, thẩm tra. Trong đó, 33 hộ với diện tích 31.206,15m², tổng kinh phí dự kiến hơn 35,17 tỷ đồng đã được trình Hội đồng thẩm định phương án ngày 2-11-2026. Trước đó, 31 hộ khác, diện tích 30.958,5m², kinh phí hơn 34,22 tỷ đồng, đã được trình Hội đồng thẩm tra theo Tờ trình số 2429/TTr-BQLDA ngày 22-10-2026. Theo kế hoạch, xã Phúc Thịnh phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất nông nghiệp trong tháng 11-2026.

Làm rõ nguồn gốc đất, tháo gỡ vướng mắc tại khu vực đất tổ chức

Bên cạnh đất nông nghiệp, 43,46ha đất do các tổ chức quản lý cũng là một trong những phần việc phức tạp, cần tập trung giải quyết. Đặc thù của nhóm đất này là liên quan đến nhiều đơn vị, quá trình quản lý, sử dụng đất, hợp đồng giao khoán, cho thuê; một số diện tích hiện do các hộ gia đình trực tiếp sử dụng. Vì vậy, việc xác định rõ nguồn gốc, hiện trạng và chủ thể có quyền lợi liên quan có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ giải phóng mặt bằng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh, ngay từ ngày 7-9-2026, xã Phúc Thịnh đã tổ chức họp triển khai dự án với 4 đơn vị, tổ chức và hộ gia đình có liên quan. Đến ngày 14-9, thông báo thu hồi đất được ban hành đối với 3 đơn vị gồm: Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội - Xí nghiệp Bắc Hà; Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Vĩnh Hà; Công ty TNHH Kim Việt. Đối với diện tích 26.036,2m² do hộ gia đình thu gom đất (đại diện Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Xây dựng Bảo Yến), hồ sơ trình ban hành thông báo thu hồi đất cũng đã được thực hiện.

Xã Phúc Thịnh thông tin đến người dân có đất bị thu hồi tại dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. Ảnh: Thanh Hà

Trong số các đơn vị liên quan, Xí nghiệp Bắc Hà là trường hợp có khối lượng công việc đáng kể. Ngày 8-10-2026, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Sau đó, đơn vị phối hợp thực hiện kiểm đếm, đồng thời triển khai các công việc liên quan như thống kê số hộ, thu thập hồ sơ, hợp đồng thầu khoán, tổ chức trích đo và quy chủ đối với diện tích đất nằm trong khuôn viên thu hồi, khoảng 40ha.

Một vấn đề cần tập trung giải quyết là tại khu vực đất của Xí nghiệp Bắc Hà và thôn Đoài hiện có khoảng 166 hộ liên quan đến đất ở. Các cơ quan chuyên môn đang tiến hành trích đo, xác định chủ sử dụng đất để làm cơ sở triển khai những bước tiếp theo.

Trước đó, ngày 30-10-2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5988/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và Quyết định số 6009/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (tên thương mại Handico Sunshine New Hanoi) tại xã Thiên Lộc và xã Phúc Thịnh. Liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine (KSF), Công ty TNHH Đầu tư Big Gain, Công ty cổ phần Thái Nam Land và Công ty cổ phần Bất động sản Potamos.

Với quy mô đầu tư lớn, dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển đô thị, hình thành không gian sống hiện đại và góp phần thay đổi diện mạo khu vực phía Bắc Thủ đô.