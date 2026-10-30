Phúc thẩm vụ gây thương tích tại xã Ninh Hải: Tòa tuyên hủy bản án sơ thẩm

Trong vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Ninh Hải đầu năm 2025, 3 bị cáo đã được xét xử sơ thẩm; 1 người được tách ra giải quyết bằng vụ án khác. Tại phiên phúc thẩm, cấp này nhận định, vụ án còn một số vấn đề quan trọng chưa được làm rõ, trong đó, cần xem lại căn cứ tách vụ án.

Mâu thuẫn trong ngày Tết

3 bị cáo bị xét xử sơ thẩm cùng trú xã Ninh Hải, gồm: Trần Thanh Tâm (sinh năm - SN 1998); Võ Hồng Bình (SN 1999); Võ Văn Tùng (SN 1993, anh của Bình).

Theo hồ sơ, trưa 30-1-2025, Trần Ngọc Thái Thanh (SN 1987, trú xã Ninh Hải) đi chúc Tết và uống bia tại nhà một người quen ở cùng thôn. Sau đó, Thanh đến nhà Tùng rủ đi nhậu nhưng không gặp. Thanh bèn rủ Bình đi nhậu nhưng Bình cũng không đi. Thanh gọi điện thoại cho Tùng thì Tùng không nghe máy. Thanh bèn mượn điện thoại của Bình để gọi cho Tùng. Gọi xong, Thanh túm cổ áo Bình nạt nộ, rồi rút dao đâm trúng tay Bình. Mẹ của Bình can ngăn nên Thanh bỏ đi. Bình bèn gọi điện thoại cho Tâm, kể lại sự việc và nhờ chở đi bệnh viện.

Về phía Thanh, Thanh đến nhà Trần An (anh của Tâm) và nhậu cùng An, Tùng. Một lúc sau, Thanh mâu thuẫn với An, dùng tay đánh An và dùng dao đâm An 1 nhát vào tay. Tùng can ngăn cũng bị Thanh đâm 1 nhát vào tay. Sau đó, Thanh về đìa tôm của mình.

Khi Bình gọi điện thoại cho Tùng kể việc bị Thanh đâm thì được biết Thanh cũng vừa đâm Tùng và An. Bình bèn kể cho Tâm nghe. Tâm bèn lấy rựa, Bình lấy dao tự chế, sau đó Tâm đề nghị Tùng chở đi tìm Thanh, Tùng đồng ý. Cả nhóm đến nhà nhưng không gặp Thanh nên quay về.

Trên đường về, bị Thanh gọi điện thoại thách thức, đe dọa, Tâm, Tùng, Bình tiếp tục thống nhất đi đánh Thanh. Đến nơi, Tâm cầm rựa đi trước, Bình cầm dao, cùng Tùng đi sau. Sau một lúc lời qua tiếng lại, Tâm chém Thanh. Cả hai ngã xuống mương nước và tiếp tục chém nhau. Lúc Tùng và Bình kéo Tâm lên, Thanh dùng cây tre chọc vào mũi Tùng, gây thương tích.

Theo kết luận giám định, Thanh bị tổn thương cơ thể 30%. Cây rựa và con dao thu giữ trong vụ án thuộc Danh mục có tính sát thương cao theo Thông tư số 75, ngày 15-11-2024 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên án.

Ngày 25-5-2026, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Khánh Hòa xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Tâm 1 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và 1 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp thành 2 năm 3 tháng tù; Bình 1 năm tù treo và Tùng 10 tháng tù treo cùng về tội cố ý gây thương tích. Hành vi gây thương tích của Thanh được tách ra xử lý bằng vụ án khác. Sau đó, Thanh kháng cáo.

Nhiều vấn đề quan trọng chưa được làm rõ

Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh xử phúc thẩm vụ án này. Tại phiên tòa, Thanh đề nghị xem xét lại trách nhiệm hình sự, hình phạt đối với các bị cáo và phần bồi thường dân sự; đồng thời cho rằng, hai bên không có mâu thuẫn từ trước, vụ án còn có người, hành vi chưa được xem xét đầy đủ. Luật sư bảo vệ cũng đề nghị xem xét việc Bình, Tùng đồng phạm sử dụng vũ khí; hành vi của các bị cáo có tính chất côn đồ; đề nghị hủy bản án sơ thẩm. Đại diện viện kiểm sát đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm còn một số vấn đề quan trọng chưa được làm rõ, ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định tính chất hành vi, phạm vi đồng phạm, tình tiết định khung và trách nhiệm hình sự của từng bị cáo.

Cụ thể, trước khi đi tìm Thanh, Tâm đã lấy rựa, Bình lấy dao tự chế. Tùng biết Tâm, Bình mang theo hung khí, biết cả nhóm định đi đánh Thanh nhưng vẫn đồng ý tham gia. Tâm đã chém Thanh, gây thương tích 30%. Việc Tâm dùng rựa đã cấu thành tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bên cạnh đó, cần tiếp tục điều tra, làm rõ ý thức, phạm vi đồng phạm của Bình, Tùng đối với việc Tâm dùng rựa chém Thanh để áp dụng đúng pháp luật.

Trước khi đánh nhau tại đìa tôm, Thanh đã dùng dao đâm Bình, An, Tùng, sau đó rời khỏi nơi xảy ra sự việc, hành vi tấn công đã chấm dứt. Tâm, Bình, Tùng có điều kiện lựa chọn cách xử sự hợp pháp khác nhưng vẫn lấy hung khí đi tìm Thanh. Lần đầu không gặp, cả nhóm đã quay về; sau đó nghe Thanh gọi điện thách thức, cả nhóm tiếp tục thống nhất đi đánh Thanh. Khi gặp, tuy không có mâu thuẫn từ trước, Tâm vẫn xông vào đánh Thanh trước. Chuỗi hành vi trên có dấu hiệu thể hiện sự hung hãn, sẵn sàng dùng bạo lực giải quyết mâu thuẫn. Do đó, cần điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ, tính chất hành vi và ý thức của từng bị cáo để xem xét áp dụng tình tiết “có tính chất côn đồ”.

Bên cạnh đó, việc Thanh dùng dao đâm Bình, An, Tùng xảy ra ngay trước đó và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc cả ba lấy hung khí đi đánh Thanh; có quan hệ chặt chẽ về thời gian, nguyên nhân, động cơ và diễn biến của vụ án. Do đó, cần xem lại căn cứ tách hành vi của Thanh để giải quyết trong vụ án khác để bảo đảm đánh giá đầy đủ, khách quan nguyên nhân, động cơ, diễn biến, mức độ lỗi và trách nhiệm của từng người.

Ngoài ra, các bị cáo đều có nhân thân xấu, từng bị kết án hoặc bị xử phạt hành chính nhưng chưa được cấp sơ thẩm đề cập, đánh giá.

Các thiếu sót trên liên quan trực tiếp đến việc xác định phạm vi đồng phạm, tình tiết định khung, khoản của điều luật cần áp dụng và khả năng phải điều tra về tội nặng hơn so với tội đã xét xử. Vì vậy, tòa tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm trên để điều tra lại theo thủ tục chung.