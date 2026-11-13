Phúc thẩm lần 3 vụ tổ chức sử dụng ma túy: Tòa xác định bị cáo không oan

Kể từ lần xét xử sơ thẩm đầu tiên đến nay, bị cáo Hà Văn Nguyên (sinh năm 1995, trú tỉnh Đắk Lắk) đã trải qua 3 lần xét xử sơ thẩm, 3 lần xử phúc thẩm, 1 lần giám đốc thẩm. Ở lần xét xử phúc thẩm thứ 3 vừa qua, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh khẳng định, bị cáo phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; không oan.

Nhiều lần xét xử

Theo hồ sơ, đêm 29-12-2020, Nguyên cùng T.T.B (trú tỉnh Đắk Lắk) và 2 người khác đến một quán karaoke trên đường Vân Đồn (phường Nha Trang) thuê phòng để hát. Trong khi hát, cả nhóm gọi thêm 4 nữ nhân viên vào phục vụ rót bia, trong đó 1 nhân viên sinh ngày 7-6-2003. Trong lúc cả nhóm đang hát thì 1 nam thanh niên (không rõ lai lịch) vào phòng hỏi Nguyên có sử dụng ma túy không. Nguyên đồng ý và mua 1 bịch ma túy với giá 4 triệu đồng để sử dụng. Nam thanh niên này bán ma túy cho Nguyên rồi đổ một ít ma túy ra đĩa, mượn thẻ ngân hàng của B. để “xào” ma túy thành hàng, còn lại để trong bịch ni-lông trên bàn rồi ra ngoài. Nguyên sử dụng ma túy rồi ngồi nghe nhạc. 7 người còn lại thấy có ma túy trên bàn nên cũng lấy sử dụng.

Tòa tuyên án.

Khoảng 1 giờ ngày 30-12-2020, lực lượng chức năng kiểm tra quán karaoke thì phát hiện trên bàn trong phòng trên có 1 bịch ni-lông chứa 1,0987g ma túy Ketamine, đĩa sứ, thẻ ngân hàng của Bình và 1 tờ tiền Việt Nam.

Năm 2021, TAND TP. Nha Trang (trước sắp xếp) xét xử sơ thẩm, xử phạt bị cáo Nguyên 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau đó, bị cáo Nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đầu năm 2022, tại phiên xử phúc thẩm, TAND tỉnh quyết định đình chỉ xét xử do bị cáo rút kháng cáo; bản án sơ thẩm có hiệu lực.

Giữa năm 2022, Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại Đà Nẵng (trước sắp xếp) xử giám đốc thẩm, hủy quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm của TAND tỉnh và bản án sơ thẩm năm 2021 của TAND TP. Nha Trang để điều tra, xét xử lại với lý do: Bị cáo Nguyên mua ma túy cho 7 người khác cùng sử dụng trái phép, phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo Hà Văn Nguyên tại phiên tòa phúc thẩm.

Năm 2023, TAND TP. Nha Trang xử sơ thẩm lần 2, tuyên phạt bị cáo Nguyên 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Năm 2024, TAND tỉnh xử phúc thẩm lần 2, tuyên hủy bản án sơ thẩm năm 2023 với lý do: Cấp sơ thẩm chưa làm rõ để xác định đối tượng có dấu hiệu đồng phạm tổ chức sử dụng ma túy hay không; chưa áp dụng tình tiết phạm tội "đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi" đối với bị cáo Nguyên.

Tháng 6-2026, TAND khu vực 1 - Khánh Hòa xử sơ thẩm lần 3. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyên cho rằng mình bị oan; bị cáo không mua ma túy; bị cáo nhận tội thay cho B. Sau khi xem xét, TAND khu vực 1 - Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Không đồng ý với bản án, bị cáo kháng cáo.

Bác kháng cáo kêu oan

Vừa qua, TAND tỉnh xét xử phúc thẩm lần 3. Tại phiên tòa, bị cáo giữ nguyên kháng cáo kêu oan, cho rằng mình không mua ma túy; B. mới là người trực tiếp mua ma túy cho 3 người bạn, trong đó có Nguyên sử dụng.

Đại diện viện kiểm sát phát biểu tại phiên tòa phúc thẩm lần 3.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định, lời khai trong các biên bản lấy lời khai của bị cáo Nguyên, B. và những người làm chứng đều thống nhất xác định, bị cáo Nguyên trực tiếp bỏ tiền mua 1 bịch ma túy từ một nam thanh niên khi đang hát karaoke. Trong suốt quá trình điều tra, truy tố, bị cáo không khiếu nại, tố cáo về việc dụ cung, bức cung, dùng nhục hình. Các biên bản lấy lời khai đều được thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định. Tại các biên bản này, bị cáo đều xác nhận lời khai là đúng sự thật. Do đó, có căn cứ xác định bị cáo Nguyên trực tiếp mua ma túy; là người đầu tiên sử dụng số ma túy này; số ma túy còn lại, bị cáo để trên bàn và mặc cho những người trong phòng lấy sử dụng mà không can ngăn, phản đối.

Luật sư bào chữa cho bị cáo.

Hội đồng xét xử đã viện dẫn Công văn số 89, ngày 30-6-2020 của TAND tối cao giải đáp một số vướng mắc trong xét xử. Theo đó, người phạm tội chỉ cần thực hiện một trong các hành vi, trong đó có hành vi cung cấp ma túy cho người khác sử dụng, là đã cấu thành tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Do đó, tòa cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyên. Bị cáo vẫn phải chấp hành hình phạt 8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.