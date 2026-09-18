Phúc Sơn huy động hơn 600 người chống lũ sông Bùi, sông Đáy

Lũ sông Bùi dâng cao gây ngập lụt nhiều hộ dân ở thôn Phúc Khảm Lâm (xã Phúc Sơn). Ảnh: Nguyễn Thà

Trưởng phòng Kinh tế xã Phúc Sơn Lê Nghiêm Huấn cho biết, mưa lũ lớn những ngày vừa qua đã gây ngập nhà ở, sân vườn, lối đi của hơn 150 hộ dân sinh sống ven sông Bùi, sông Đáy.

Để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, xã Phúc Sơn đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng hơn 500 người dân địa phương tham gia ứng phó. Các lực lượng dầm mưa đóng bao cát, gia cố những vị trí bị tràn, hỗ trợ người dân kê kích, di chuyển tài sản và vật nuôi đến nơi an toàn.

Xã Phúc Sơn huy động hơn 600 cán bộ, chiến sĩ, người dân tham gia chống tràn kênh Quán Quốc và Đồng Xa. Ảnh: Nguyễn Thà

Địa phương đã sử dụng 350m³ cát, 10.000 bao tải, 40 lượt ô tô, 10 ca máy xúc cùng các phương tiện, dụng cụ để chống tràn 600m bờ kênh Quán Quốc và 100m kênh Đường Xa; nạo vét, khơi thông kênh mương ách tắc.

Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Mỹ Đức đã vận hành các trạm bơm tiêu úng trên địa bàn; đồng thời vận hành các trạm bơm An Mỹ I, An Mỹ II tại xã Hồng Sơn để hạ mực nước trên các kênh, bảo vệ sản xuất và dân sinh.

Tính đến 16h ngày 18-9, mưa lũ làm khoảng 300ha lúa bị sâu nước; 50ha rau màu bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 13ha bị ngập trắng, dập nát, không thu hoạch được; 20ha nuôi trồng thủy sản bị đầy nước.

600m bờ kênh Quán Quốc tiếp tục được gia cố bảo vệ gần 200ha lúa mùa sắp đến kỳ thu hoạch. Ảnh: Nguyễn Thà

Trước tình hình lũ các sông còn ở mức cao, Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn Ngô Quốc Ca yêu cầu đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, bảo vệ sản xuất nông nghiệp lên hàng đầu. Các lực lượng phòng, chống thiên tai cơ sở thường xuyên bám sát địa bàn, nhất là vùng ven sông, thấp trũng để kịp thời hỗ trợ người dân, xử lý sự cố phát sinh.

Cùng với gia cố, chống tràn, các lực lượng tăng cường rà soát những khu vực ngập sâu, vận động và hỗ trợ người dân sơ tán khỏi nơi nguy hiểm; kiểm tra, bảo đảm an toàn điện tại các khu vực bị ngập, duy trì ứng trực 24/24 giờ.

Về lâu dài, xã Phúc Sơn tiếp tục huy động nguồn lực, tập trung đầu tư các công trình đê điều, thủy lợi nhằm nâng cao khả năng phòng, chống lũ, tiêu úng, bảo vệ đời sống và sản xuất của nhân dân.