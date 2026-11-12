Phúc Sơn hỗ trợ nhà ở, sinh kế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo xã Phúc Sơn trao kinh phí các hộ dân trên địa bàn xây nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Kim Nhuệ

Tại chương trình, các hộ gia đình trên địa bàn được trao hỗ trợ với tổng trị giá 790 triệu đồng, gồm: Hỗ trợ xây dựng 5 nhà đại đoàn kết 250 triệu đồng; 10 xe máy trị giá 250 triệu đồng; 7 con bò sinh sản trị giá 140 triệu đồng và 10 bộ máy vi tính trị giá 150 triệu đồng.

Các khoản hỗ trợ hướng tới những nhu cầu thiết thực của người dân như cải thiện chỗ ở, có phương tiện đi lại phục vụ lao động, sản xuất, phát triển chăn nuôi và tạo điều kiện học tập cho con em.

Lãnh đạo xã Phúc Sơn trao xe máy hỗ trợ các hộ dân sinh kế. Ảnh: Kim Nhuệ

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phúc Sơn Lê Thành Đoàn cho biết, chăm lo đời sống người dân, nhất là hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế, là nhiệm vụ thường xuyên. Thông qua vận động, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, địa phương huy động thêm nguồn lực để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, có cơ hội vươn lên.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Mặt trận Tổ quốc đã hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 10 hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 480 triệu đồng; hỗ trợ 25 hộ gặp khó khăn đột xuất với tổng kinh phí 25 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Phúc Sơn trao bò sinh sản cho các hộ dân trên địa bàn làm sinh kế. Ảnh: Kim Nhuệ

Một trường hợp được hỗ trợ nhà ở là gia đình ông Nguyễn Văn Thịnh, thôn Vĩnh Xương Trung. Ngôi nhà Đại đoàn kết được trao cho gia đình trong tháng 5-2026, với tổng kinh phí hỗ trợ 120 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” xã hỗ trợ 50 triệu đồng, đơn vị tài trợ Tâm Tài Việt hỗ trợ 70 triệu đồng, giúp gia đình có điều kiện cải thiện chỗ ở, ổn định cuộc sống.

Cùng với hỗ trợ nhà ở, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” đã vận động, trao 690 suất quà với tổng trị giá 742,5 triệu đồng và hơn 500 chiếc bánh chưng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo xã Phúc Sơn trao máy vi tính cho các hộ dân làm thiết bị học tập, tiếp cận tri thức. Ảnh: Kim Nhuệ

Các tổ chức thành viên của Mặt trận xã cũng duy trì nhiều hoạt động chăm lo hội viên và người yếu thế. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trực tiếp nhận đỡ đầu, kết nối các tổ chức, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 5 trẻ mồ côi với tổng kinh phí 30 triệu đồng; trao 12 xe lăn trị giá 24 triệu đồng cho hội viên phụ nữ khuyết tật. Hội Cựu chiến binh hỗ trợ sửa chữa nhà ở, trao bò sinh sản cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tiết mục văn nghệ của nhân dân xã Phúc Sơn chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Kim Nhuệ