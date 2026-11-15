Phúc Sơn đổi giờ khám, đưa bác sĩ đến tận nhà

Giờ khám phù hợp nhịp mưu sinh

Người dân xã Phúc Sơn chờ chụp X-quang trên xe chuyên dụng tại điểm khám sức khỏe miễn phí ở thôn Hoành 1. Ảnh: Kim Nhuệ

Ba ngày vừa qua (từ chiều 12 đến 14-11), nhà văn hóa các thôn Hoành 1, Hoành 2, Đồng Mít (xã Phúc Sơn) sáng đèn từ chiều đến tối, nhộn nhịp người dân đến khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Tại nhà văn hóa thôn Hoành 1, các bàn khám nội, ngoại, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu... được bố trí trong hội trường. Người dân lần lượt được kiểm tra huyết áp, khám lâm sàng, lấy mẫu máu, nước tiểu xét nghiệm theo hướng dẫn. Phía ngoài nhà văn hóa, xe X-quang lưu động phục vụ người dân ngay tại địa phương.

Trong số những người đến khám có chị Bùi Thị Huế, làm nghề buôn bán thịt lợn. Hằng ngày, chị thường thức dậy từ 2-3h sáng, đến khoảng 13-14h mới trở về nhà. Theo chị Huế, nếu tổ chức khám vào buổi sáng, những người buôn bán như chị rất khó sắp xếp thời gian. Việc bố trí khám từ chiều đến tối, ngay tại thôn giúp chị chủ động thu xếp công việc để tham gia.

Chị Bùi Thị Huế và anh Phạm Văn Điệp được nhân viên y tế khám sức khỏe miễn phí tại nhà văn hóa thôn Hoành 1, xã Phúc Sơn. Ảnh: Kim Nhuệ

Cùng đến khám, anh Phạm Văn Điệp, làm nghề buôn bán, cho biết bản thân ít khi kiểm tra sức khỏe định kỳ vì thường nghĩ không đau ốm thì chưa cần đi khám. Khi địa phương triển khai chương trình miễn phí, lại bố trí thời gian phù hợp, anh đã tham gia. Tại điểm khám, các nhân viên y tế hướng dẫn chu đáo, giúp anh thực hiện các bước kiểm tra sức khỏe.

Câu chuyện của chị Huế, anh Điệp cho thấy, để người dân tham gia chương trình, bên cạnh vận động, cần có cách tổ chức phù hợp với điều kiện sinh hoạt, làm việc. Với những người buôn bán, lao động tự do, một buổi khám trùng giờ mưu sinh cũng có thể khiến họ chần chừ, dù biết việc kiểm tra sức khỏe là cần thiết.

Bí thư Chi bộ thôn Hoành 1 Bùi Thị Hằng cho biết, người dân trong thôn làm nhiều nghề như buôn bán, may, thêu, xây dựng, lao động tự do; một số làm ăn xa. Để vận động người dân tham gia, cán bộ thôn rà soát, phân loại những trường hợp đã khám, chưa khám; xác định người đang làm ăn xa, người có thể trở về địa phương và những trường hợp cần hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn Lê Trường Huy kiểm tra, động viên nhân viên y tế làm nhiệm vụ khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Ảnh: Kim Nhuệ

Trên cơ sở đó, thôn cử người đến từng nhà thu thập thông tin, đăng ký danh sách và gửi giấy mời ghi rõ thời gian khám. Việc rà soát từng trường hợp giúp công tác vận động sát thực tế hơn, đồng thời có cơ sở bố trí hỗ trợ những người gặp khó khăn khi tham gia chương trình.

Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn Lê Trường Huy cho biết, việc điều chỉnh thời gian khám xuất phát từ đặc thù lao động, sản xuất của địa phương. Hiện xã có hàng nghìn người làm việc tại các công trình, dự án trọng điểm của thành phố, cùng hàng trăm hộ làm nghề buôn bán. Nhiều hộ phải dậy từ sáng sớm, đến công trường hoặc lấy thịt lợn tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn rồi vận chuyển vào các chợ ở khu vực trung tâm thành phố để bán. Khi trở về địa phương, phần lớn đã qua giờ hành chính.

Từ thực tế đó, trong đợt khám thứ hai này, xã phối hợp với các đơn vị y tế bố trí lịch khám từ 14h đến 20h hằng ngày, từ ngày 12 đến 28-11 tại nhà văn hóa các thôn. Khung giờ này giúp người dân có thêm thời gian tham gia sau khi kết thúc công việc. Cùng với việc đưa điểm khám về thôn, thay đổi giờ khám góp phần giảm trở ngại về thời gian, đi lại cho người lao động.

Quan tâm người yếu thế, chú trọng chất lượng khám

Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn Lê Trường Huy (bên trái) cùng bác sĩ Phùng Văn Hai, Giám đốc Trạm y tế xã Phúc Sơn và nhân viên y tế đến thăm, khám sức khỏe tại nhà cho anh Dư Công Hiếu. Ảnh: Kim Nhuệ

Gần 9 năm nay, anh Dư Công Hiếu ở xã Phúc Sơn phải nằm một chỗ do bị liệt sau tai nạn giao thông. Mẹ mất, bố và em trai đi làm, ban ngày anh ở nhà cùng bà nội Nguyễn Thị Bốn, năm nay 79 tuổi. Với hoàn cảnh ấy, việc đưa anh đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe gặp nhiều khó khăn.

Chiều 13-11, bác sĩ Phùng Văn Hai, Giám đốc Trạm y tế xã Phúc Sơn cùng nhân viên y tế đến tận nhà thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho anh Hiếu. Cán bộ, nhân viên y tế hỏi thăm, thực hiện những nội dung kiểm tra phù hợp với tình trạng của người bệnh. Chứng kiến cháu được chăm sóc sức khỏe ngay tại nhà, bà Bốn xúc động, bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người có hoàn cảnh khó khăn như gia đình bà.

Với người không thể tự đi lại như anh Hiếu, đưa điểm khám về gần nhà vẫn chưa đủ. Việc bố trí nhân viên y tế đến tận nơi mới giúp họ có cơ hội tham gia chương trình, đồng thời giảm bớt khó khăn cho người thân trong việc đưa đón, chăm sóc.

Bác sĩ Phùng Văn Hai, Giám đốc Trạm y tế xã Phúc Sơn khám sức khỏe tại nhà cho bà Nguyễn Thị Tẹo, sinh năm 1933. Ảnh: Kim Nhuệ

Theo kế hoạch, xã Phúc Sơn yêu cầu các thôn rà soát, lập danh sách người cao tuổi sức khỏe yếu, người khuyết tật, người không thể tự đi lại để phối hợp với đơn vị y tế bố trí khám tại nhà. Các nội dung khám được thực hiện phù hợp với điều kiện chuyên môn và tình trạng sức khỏe của người được khám.

Cùng với việc tổ chức khám, nhu cầu nhận kết quả và được hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cũng đặt ra từ thực tế. Bà Nguyễn Thị Tuất, 66 tuổi, ở thôn Hoành 1, từng phẫu thuật cột sống, hiện vẫn có biểu hiện tê bì tay. Tham gia chương trình, bà được khám, lấy máu, nước tiểu xét nghiệm, chụp X-quang và nhận giấy có mã điện tử để tra cứu kết quả. Tuy nhiên, bà chưa thành thạo sử dụng điện thoại thông minh nên mong được hướng dẫn cụ thể để biết tình trạng sức khỏe và cách theo dõi, chăm sóc.

Bác sĩ Phùng Văn Hai cho biết, địa phương đã giao tổ chuyển đổi số, nhân viên y tế ở các thôn hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, tra cứu kết quả khám sức khỏe trên điện thoại thông minh.

Trong chương trình này, các đơn vị y tế chú trọng phát hiện sớm những bệnh thường gặp như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch; tư vấn, hướng dẫn người có dấu hiệu bất thường đến cơ sở y tế phù hợp để khám chuyên sâu hoặc tiếp tục được theo dõi, quản lý sức khỏe tại địa phương.

Tính đến ngày 14-11, xã Phúc Sơn đã tổ chức khám sức khỏe cho 24.979/41.992 người thuộc diện triển khai, đạt 59,5%; trong đó, toàn bộ 10.373 học sinh từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi đã được khám. Bên cạnh đó, 12.974 hồ sơ đã được cập nhật lên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử.

Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn Lê Trường Huy cho biết, địa phương tiếp tục rà soát người chưa tham gia để vận động, bố trí lịch khám phù hợp; phối hợp với các đơn vị y tế bảo đảm điều kiện chuyên môn, nâng cao chất lượng khám, tư vấn và quản lý sức khỏe người dân.

Để người dân hưởng lợi đầy đủ từ chương trình, sau mỗi lần khám, họ cần nhận được kết quả và hiểu mình cần làm gì tiếp theo. Cùng với hỗ trợ tra cứu, việc giải thích kết quả, tư vấn của nhân viên y tế cần được chú trọng, nhất là với người cao tuổi, người ít có điều kiện sử dụng công nghệ.