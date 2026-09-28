Phúc Lợi tổ chức Hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật về công tác dân tộc năm 2026

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự Hội thi.

Các đội trải qua 4 phần thi: “Sắc màu Phúc Lợi”, “Vòng quay pháp luật”, “Thông điệp chính sách” và “Chuyện đời, chuyện luật”. Nội dung tập trung giới thiệu nét đẹp văn hóa, truyền thống các dân tộc; tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tiểu phẩm tham gia phần thi sân khấu hóa của đội thi thôn Sài Lớn.

Các phần thi được thể hiện bằng nhiều hình thức sinh động, gắn kiến thức pháp luật với những tình huống gần gũi trong đời sống. Trong đó, các tiểu phẩm sân khấu hóa phản ánh những vấn đề thiết thực như bình đẳng giữa các dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chấp hành pháp luật và phát huy vai trò của người dân trong cộng đồng.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai, lãnh đạo xã Phúc Lợi dự, theo dõi hội thi.

Thông qua các phần thi, chính sách, pháp luật về công tác dân tộc được truyền tải theo cách dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thôn Sài Lớn; 2 giải nhì cho các đội thôn Làng Thìu và Khe Hùm; 3 giải ba cho các đội thôn 3 Vàn, 3 Thuồng và Khe Sài. Ban tổ chức cũng trao 11 giải khuyến khích và các giải phụ cho những đội có phần thi nổi bật.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi thôn Sài Lớn.

Hội thi là dịp để cán bộ, Nhân dân các thôn giao lưu, học hỏi, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật; đồng thời góp phần đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc và xây dựng đời sống cộng đồng ngày càng văn minh, tiến bộ.