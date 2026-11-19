Văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và khai mạc Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết – Xúc tiến thương mại phường Phúc Lợi năm 2026. Ảnh: Nguyễn Bình

Tham dự sự kiện có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Hoàng Sơn.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi Nguyễn Thị Thanh Hằng cho biết năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên cả nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam. Sự kiện là dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa tốt đẹp và khẳng định vai trò “soi đường cho quốc dân đi” của văn hóa, kết nối quá khứ với hiện tại, nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách con người.

Đặc biệt, sự kiện diễn ra đúng dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi Nguyễn Thị Thanh Hằng phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Bình

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, phường Phúc Lợi đã bám sát định hướng và chỉ đạo của Thành phố, cụ thể hóa Nghị quyết bằng nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực như: xây dựng, triển khai Đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Hát múa Ải Lao gắn với xúc tiến phát triển du lịch trên địa bàn; Đề án chuyển đổi số trong quản lý di tích, lễ hội; tổ chức các hoạt động truyền dạy di sản tại nhà trường và cộng đồng; xây dựng mô hình Nhà văn hóa hạnh phúc, mô hình lễ hội văn minh...

"Những giải pháp này góp phần từng bước đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương”, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Trao quyết định công nhận mô hình chuyển đổi số trong giới thiệu, quảng bá di tích và phường múa rối nước Phúc Lợi. Ảnh: Nguyễn Bình

Phúc Lợi là địa bàn đô thị đang phát triển, đan xen giữa các khu đô thị mới và những khu dân cư truyền thống. Quá trình phát triển đặt ra yêu cầu vừa đổi mới, hiện đại, vừa gìn giữ bản sắc, phát huy truyền thống cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Trên địa bàn phường hiện có 14 di tích lịch sử, văn hóa, được phân bố thành 7 cụm di tích lâu đời, cùng nhiều nét văn hóa tín ngưỡng đặc sắc. Đặc biệt, di sản Hát múa Ải Lao của địa phương được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2016.

Đoàn dân vũ múa Ải Lao phường Phúc Lợi. Ảnh: Nguyễn Bình

Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết – Xúc tiến thương mại phường Phúc Lợi là dịp giới thiệu, trình diễn và lan tỏa các giá trị văn hóa, đồng thời kết nối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Thông qua các hoạt động quảng bá sản phẩm, mở rộng cơ hội hợp tác, chương trình góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng Phúc Lợi ngày càng hiện đại, văn minh, giàu bản sắc và hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cùng Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng trao tặng quà cho các hộ cận nghèo phường Phúc Lợi. Ảnh: Nguyễn Bình

Cũng tại buổi lễ, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cùng Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng, đã trao quà cho 17 hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn phường Phúc Lợi.

Dịp này, Chủ tịch UBND phường đã trao tặng giấy khen cho 20 hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2026.

Hơn 7.000 học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn đồng loạt tham gia đồng diễn dân vũ trên nền ca khúc “Phúc Lợi ta đó”. Ảnh: Trường TH Phúc Lợi cung cấp

Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết – Xúc tiến thương mại phường Phúc Lợi năm 2026 gồm nhiều hoạt động phong phú trên địa bàn, như: Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”; Hoạt động biểu diễn nghệ thuật múa rối nước tại sân khấu Thủy đình; Liên hoan ca múa nhạc với chủ đề “Phúc Lợi – Hội tụ sắc màu văn hóa” quy tụ các câu lạc bộ văn nghệ đến từ 21 tổ dân phố; Ra mắt tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát – tuyến Nguyễn Lam.

Với điểm nhấn là hơn 7.000 học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn đồng loạt tham gia đồng diễn dân vũ trên nền ca khúc “Phúc Lợi ta đó” – với đội hình xếp hình lá cờ Tổ quốc, tạo nên dấu ấn văn hóa học đường đầy cảm xúc và tự hào. Bên cạnh đó, 2.000 phụ nữ tham gia chương trình Festival Áo dài Du lịch Việt Nam với điểm nhấn là Cuộc thi Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2026.