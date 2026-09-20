Phúc Lộc đẩy mạnh thanh toán số trong đời sống

Xã Phúc Lộc ra mắt “Tuyến đường không dùng tiền mặt” trên tuyến đường 417 qua Vân Phúc.

Mỗi hộ kinh doanh là một điểm thanh toán số

UBND xã Phúc Lộc vừa tổ chức ra mắt “Tuyến đường không dùng tiền mặt”, lựa chọn tuyến đường 417 làm tuyến đường điểm triển khai mô hình. Tuyến bắt đầu từ Trạm y tế xã, qua ngã tư chợ Bãi Vân Phúc lên đê Vân Cốc; trong đó đoạn từ ngã ba chợ Bãi Vân Phúc đến lối rẽ vào phân hiệu Trường Mầm non Vân Cốc (khu vực đang xây dựng) được lựa chọn để triển khai mô hình.

Đây là khu vực có hoạt động mua bán, kinh doanh khá sôi động với khoảng 121 hộ kinh doanh, tập trung ở nhiều lĩnh vực như tạp hóa, thời trang, dịch vụ, ăn uống, giải khát, lương thực, thực phẩm, y tế... Việc lựa chọn tuyến đường được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí có số lượng hộ kinh doanh tương đối tập trung, nhu cầu giao dịch thường xuyên, thuận lợi cho công tác tuyên truyền, hướng dẫn và có khả năng duy trì, nhân rộng.

Ngay trong quá trình triển khai, các hộ kinh doanh được địa phương hỗ trợ đăng ký, sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc lựa chọn phương thức thanh toán điện tử phù hợp; tạo mã QR và bố trí tại vị trí thuận tiện để khách hàng dễ sử dụng. Cùng với đó, các hộ được hướng dẫn thao tác nhận, kiểm tra tiền chuyển khoản và tuyên truyền những biện pháp bảo đảm an toàn khi giao dịch điện tử.

Sau thời gian triển khai, trong tổng số 121 hộ kinh doanh trên tuyến đường đã có 108 hộ sử dụng mã QR thanh toán không dùng tiền mặt, đạt 89,2%. Phần lớn các hộ đã chủ động bố trí mã QR tại quầy thanh toán, hướng dẫn khách hàng chuyển khoản và kiểm tra giao dịch ngay trên điện thoại.

Kết quả này cho thấy thanh toán không dùng tiền mặt đang từng bước trở thành phương thức giao dịch quen thuộc đối với các hộ kinh doanh và người dân. Không chỉ giúp quá trình mua bán diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, phương thức này còn góp phần giảm sự phụ thuộc vào tiền mặt, hạn chế những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình giao dịch.

Ông Đặng Quang Vinh, hộ kinh doanh tại thôn Vân Phúc 2, cho biết những năm gần đây, các hình thức thanh toán điện tử như quét mã QR, chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử... ngày càng phổ biến. Đối với hộ kinh doanh, thanh toán không dùng tiền mặt giúp giao dịch nhanh chóng, thuận tiện, đồng thời từng bước hình thành phương thức kinh doanh văn minh, hiện đại.

“Là những hộ trực tiếp kinh doanh, buôn bán và cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho người dân, chúng tôi nhận thức việc tham gia tuyến đường điểm thanh toán không dùng tiền mặt vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để mỗi hộ kinh doanh chủ động thích ứng với xu hướng chuyển đổi số”, ông Đặng Quang Vinh chia sẻ.

Theo ông Vinh, để mô hình phát huy hiệu quả, các hộ kinh doanh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngân hàng, tổ chức tín dụng và đơn vị liên quan. Qua đó, việc thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai thiết thực, thuận lợi, an toàn, phù hợp điều kiện thực tế của từng hộ kinh doanh và người dân. Với tinh thần “Mỗi hộ kinh doanh là một điểm thanh toán số, mỗi người dân là một công dân số”, các hộ kinh doanh trên tuyến đường cam kết tích cực hưởng ứng, thực hiện và đồng hành cùng địa phương trong quá trình triển khai mô hình.

Các ngân hàng đồng hành, hỗ trợ người dân và các tiểu thương trong chuyển đổi số.

Từ tuyến đường điểm đến cộng đồng số

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc Đinh Xuân Hanh, việc xây dựng và ra mắt “Tuyến đường không dùng tiền mặt” là bước cụ thể trong quá trình thực hiện chuyển đổi số tại địa phương. Trên tuyến đường, các hộ kinh doanh được khuyến khích, hỗ trợ sử dụng mã QR, chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử và các phương thức thanh toán điện tử phù hợp để phục vụ khách hàng.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân và hộ kinh doanh sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt an toàn, thuận tiện. Các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quan tâm hỗ trợ người dân tiếp cận những giải pháp phù hợp, dễ sử dụng.

Đối với các hộ kinh doanh, tiểu thương trên tuyến đường, địa phương đề nghị tiếp tục tích cực hưởng ứng, chủ động sử dụng mã QR và các phương thức thanh toán điện tử; đồng thời hướng dẫn khách hàng khi có nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt.

Không dừng ở một tuyến đường điểm, xã Phúc Lộc xác định đây là mô hình cần được duy trì, đánh giá và từng bước nhân rộng. Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phúc Lộc Hoàng Mạnh Cường cho biết, theo kế hoạch trong năm 2026, UBND xã tiếp tục triển khai thêm 4 mô hình tuyến đường không dùng tiền mặt trên địa bàn.

Để thực hiện mục tiêu này, Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị, thôn dân cư, tiểu thương và hộ kinh doanh rà soát, thống kê, lựa chọn địa bàn phù hợp nhằm nhân rộng mô hình. Cùng với đó, xã tiếp tục thực hiện các nội dung trong kế hoạch 100 ngày chuyển đổi số, lựa chọn những nhóm thủ tục hành chính có tần suất cao, liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp để đơn giản hóa quy trình, giảm thao tác trên môi trường số.

Một trong những định hướng được xã Phúc Lộc chú trọng là khai thác chuyển đổi số để hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương. Theo đó, xã sẽ hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề truyền thống và những sản phẩm có tiềm năng lên các sàn thương mại điện tử; tổ chức các buổi livestream có sự tham gia của lãnh đạo UBND xã để giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, làng nghề, đặc sản và sản phẩm nông nghiệp.

Các hoạt động quảng bá trên môi trường số cũng được định hướng gắn với xây dựng điểm đến, tour, tuyến và các sự kiện văn hóa tiêu biểu trên địa bàn. Qua đó, chuyển đổi số không chỉ được thể hiện trong phương thức thanh toán mà còn mở rộng sang quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và phát triển kinh tế địa phương.

Xã Phúc Lộc cũng định hướng triển khai mô hình thôn, tổ dân phố số trên nền tảng Viettel Tammi, tích hợp với nền tảng Công dân Thủ đô số iHanoi. Mô hình hướng tới hình thành các nhóm cộng đồng quy mô lớn, phòng họp trực tuyến, tài khoản chính thống, số hóa dịch vụ, thanh toán không dùng tiền mặt và các tính năng phục vụ công tác quản trị thôn, tổ dân phố trên môi trường số.