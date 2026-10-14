Phúc Khánh xây dựng tuyến đường cờ Tổ quốc dài 700 m tại thôn Già Hạ

Lễ ra quân xây dựng tuyến “Đường cờ Tổ quốc” tại thôn Già Hạ, xã Phúc Khánh.

Dự buổi ra quân có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo cán bộ, hội viên và Nhân dân thôn Già Hạ.

Tuyến đường cờ Tổ quốc có tổng kinh phí thực hiện trên 14 triệu đồng, trong đó Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân xã hỗ trợ 4 triệu đồng, mỗi hội 2 triệu đồng; phần kinh phí còn lại do Nhân dân thôn Già Hạ đóng góp từ nguồn xã hội hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Khánh Hoàng Quốc Hùng nhấn mạnh ý nghĩa của mô hình trong giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và xây dựng nếp sống văn minh. Đồng thời, đề nghị các tổ chức hội và Nhân dân tiếp tục nhân rộng mô hình, gắn với xây dựng đường hoa, bảo vệ môi trường và duy trì thường xuyên việc treo cờ Tổ quốc.

Lãnh đạo xã cùng Nhân dân tham gia xây dựng tuyến “Đường cờ Tổ quốc” tại thôn Già Hạ.

Tuyến “Đường cờ Tổ quốc” dài 700 m tại thôn Già Hạ đã hoàn thành, với tổng kinh phí thực hiện trên 14 triệu đồng.

Đặc biệt, địa phương định hướng chỉnh trang cảnh quan khu vực cầu Già Hạ 1, cầu Già Hạ 2 trước khi khánh thành; xây dựng không gian xanh, sạch, đẹp, tạo điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan di tích đình Già Hạ, địa danh giàu truyền thống cách mạng. Hoạt động này cũng góp phần chuẩn bị điều kiện phục vụ Lễ hội Cốm, quảng bá bản sắc văn hóa địa phương.

Tuyến “Đường cờ Tổ quốc” tại thôn Già Hạ không chỉ góp phần làm đẹp diện mạo nông thôn mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sự chung sức của các tổ chức hội và Nhân dân, tạo sức lan tỏa trong phong trào xây dựng quê hương Phúc Khánh ngày càng văn minh, giàu đẹp.