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Chiều 23/11, Đảng ủy xã Phúc Khánh trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 06 đảng viên và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đảng viên.

Quang cảnh lễ trao Huy hiệu Đảng tại xã Phúc Khánh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, chúc mừng các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng.

Đồng chí đề nghị các đảng viên tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong cộng đồng, đóng góp kinh nghiệm vào công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các chi bộ cần chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò của những đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng trong giáo dục truyền thống và dìu dắt thế hệ trẻ.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Phúc Khánh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí Đoàn Văn Hoà, đảng viên được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, bày tỏ xúc động khi đón nhận phần thưởng và chia sẻ về trách nhiệm nêu gương, góp sức xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

* Púng Luông có 4 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Sáng 23/11, Đảng ủy xã Púng Luông trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 04 đảng viên và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đảng viên. Các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác, trong đó có những đồng chí từng giữ chức vụ lãnh đạo huyện Mù Cang Chải trước đây.

Quang cảnh lễ trao Huy hiệu Đảng tại xã Púng Luông.

Đồng chí Giàng A Vừ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, chúc mừng các đảng viên và nhấn mạnh Huy hiệu Đảng ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của mỗi đồng chí.

Đồng chí Giàng A Vừ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín, nêu gương trong gia đình và cộng đồng, tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và đóng góp vào sự phát triển của địa phương.