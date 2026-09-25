Phúc Khánh: Tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với Nhân dân

Quang cảnh buổi tiếp xúc, đối thoại.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, Nhân dân đã tập trung phản ánh, trao đổi nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, an sinh xã hội, đất đai, quy hoạch, giao thông, sản xuất nông nghiệp, môi trường rừng, đường điện, hạ tầng dân sinh...

Các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đã được lãnh đạo UBND xã và các cơ quan chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ ngay tại hội nghị. Những nội dung vượt thẩm quyền được địa phương tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đại diện người dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy xã ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn của các đại biểu và Nhân dân. Đồng thời đề nghị các phòng, ban chuyên môn thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã có những chỉ đạo sát thực tế; mong muốn Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để xây dựng xã Phúc Khánh ngày càng phát triển.