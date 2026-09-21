Phúc Khánh nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Kết quả 9 tháng cho thấy một số chỉ tiêu kinh tế của xã đạt tiến độ khá. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/người, bằng 100% kế hoạch tỉnh giao và đạt 98,8% kế hoạch HĐND xã giao; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 15/9 đạt 18,183 tỷ đồng, bằng 108,9% dự toán tỉnh giao và đạt 97,2% dự toán xã giao.

Vùng cây ăn quả tại xã Phúc Khánh.

Sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục được xã quan tâm theo hướng duy trì diện tích cây trồng chủ lực, đồng thời tìm thêm mô hình phù hợp với điều kiện từng vùng.

Cùng với quế, chè, cây ăn quả, địa phương đang phát triển dâu tằm và thử nghiệm một số cây trồng mới. Việc tổ chức sản xuất được gắn với tìm đầu ra, kết nối doanh nghiệp và từng bước nâng giá trị sản phẩm trên cùng diện tích đất.

Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, xã Phúc Khánh tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai và thực hiện các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là 10,289 tỷ đồng, bố trí cho 14 công trình, không tính nguồn vốn năm trước chuyển sang.

Đến thời điểm báo cáo, xã đã giải ngân 7,717 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản tập trung giải ngân 3,002/3,752 tỷ đồng; nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên giải ngân 4,380/5,937 tỷ đồng.

Đối với 4,773 tỷ đồng vốn năm 2025 được kéo dài sang năm 2026, đến giữa tháng 9 mới giải ngân 90 triệu đồng.

UBND xã đang chỉ đạo các chủ đầu tư bám tiến độ từng dự án, xử lý vướng mắc để đẩy nhanh khối lượng thực hiện và giải ngân trong thời gian còn lại của năm.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình là một trong những nhiệm vụ Phúc Khánh tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm 2026.

Cùng với đầu tư công, Phúc Khánh tiếp tục triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển hạ tầng và hỗ trợ sinh kế.

Đây cũng là các phần việc có liên quan trực tiếp đến mục tiêu giảm nghèo, cải thiện điều kiện sản xuất và đời sống người dân.

Qua rà soát, địa phương còn một số nhiệm vụ, dự án cần đẩy nhanh tiến độ trong quý IV.

Trong 3 tháng cuối năm, xã tập trung rà soát cụ thể từng chỉ tiêu chưa đạt, xác định rõ tiến độ và trách nhiệm thực hiện; đồng thời ưu tiên các nhiệm vụ có khả năng hoàn thành trong năm.

Trọng tâm là tăng cường thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại các công trình chuyển tiếp; triển khai hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia và tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất.