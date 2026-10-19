Phục Hưng Holdings (PHC) chốt quyền trả cổ tức 5%, Chủ tịch thu về hàng tỷ đồng

Chi trả hơn 25 tỷ đồng cổ tức, Chủ tịch nhận về phần lớn

Ngày 22/09 tới đây, Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã chứng khoán: PHC) sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền để phân phối cổ tức năm 2025. Phương án chi trả được thực hiện bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, đồng nghĩa với việc mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận được 500 đồng. Lịch thanh toán dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/11. Với gần 50,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính doanh nghiệp xây dựng này sẽ phải chi ra xấp xỉ 25,4 tỷ đồng cho đợt cổ tức.

Việc phân bổ nguồn tiền cổ tức gắn liền với cơ cấu sở hữu hiện tại của công ty. Ông Cao Tùng Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị hiện đang là cổ đông lớn duy nhất tại Phục Hưng Holdings. Với khối lượng nắm giữ hơn 5,9 triệu cổ phiếu tương đương tỷ lệ 11,66% vốn, cá nhân ông Lâm dự kiến sẽ nhận về khoản tiền mặt gần 3 tỷ đồng từ đợt chi trả này.

Doanh thu vượt ngàn tỷ, lợi nhuận bán niên bứt phá nhờ đẩy mạnh thi công

Cùng với kế hoạch chia cổ tức, Phục Hưng Holdings cũng ghi nhận bức tranh tài chính khởi sắc trong nửa đầu năm 2026. Báo cáo tài chính cho thấy doanh thu thuần của công ty đạt hơn 1.049 tỷ đồng, tăng vọt 99% so với kết quả đạt được của cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng doanh thu xuất phát từ việc công ty đồng thời triển khai và đẩy nhanh tiến độ thi công tại nhiều công trình. Việc đẩy mạnh công suất thực địa giúp khối lượng nghiệm thu và bàn giao các hạng mục xây lắp tăng mạnh. Bên cạnh đó, doanh thu còn được đóng góp bởi một số công trình trọng điểm mang tính chất chuyển tiếp từ năm 2025 bắt đầu bước vào giai đoạn thi công chính với giá trị nghiệm thu rất lớn.

Tương ứng với đà tăng của doanh thu, giá vốn hàng bán trong kỳ cũng ghi nhận mức tăng 106%. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn giữ được mức lợi nhuận gộp hơn 67 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Dù biên lợi nhuận phải đối mặt với áp lực lớn từ đà tăng giá nhân công và vật liệu xây dựng, ban lãnh đạo công ty cho biết vẫn duy trì hiệu quả công tác kiểm soát chi phí tại một số dự án cụ thể.

Về các khoản chi phí hoạt động, chi phí tài chính ghi nhận hơn 22 tỷ đồng, tăng 35%. Trong đó, gánh nặng lớn nhất đến từ chi phí lãi vay do dư nợ và nhu cầu vốn lưu động phục vụ thi công tăng cao. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 24%, neo ở mức hơn 34 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ toàn bộ các khoản mục chi phí, Phục Hưng Holdings báo lãi sau thuế đạt hơn 8,5 tỷ đồng, mức lợi nhuận này cao gấp hơn 3,5 lần so với kết quả đạt được của nửa đầu năm ngoái.