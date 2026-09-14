Phục Hưng Holdings dự chi 25 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt

Theo Nghị quyết HĐQT ngày 11/9/2026, CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (HoSE: PHC) thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt. Tỉ lệ thực hiện quyền là 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là 23/9/2026; thời gian thanh toán dự kiến vào 20/10/2026.

Nguồn vốn chi trả cổ tức được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính tổng hợp kiểm toán năm 2025 của công ty.

Hiện Phục Hưng Holdings (PHC) có 50.681.927 cổ phiếu đang lưu hành, tương đương khoảng 50,68 triệu cổ phiếu. Với mức cổ tức năm 2025 là 500 đồng/cổ phiếu (5%), PHC dự kiến phải chi khoảng 25,34 tỷ đồng.

Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu, tiền cổ tức sẽ được chuyển về tài khoản mở tại các thành viên lưu ký. Với cổ đông chưa lưu ký, việc nhận cổ tức bằng tiền được thực hiện tại trụ sở chính của Phục Hưng Holdings tại tòa nhà CT2 The Light, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Phục Hưng Holdings sẽ chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỉ lệ 5% (Ảnh: PHC).

HĐQT Phục Hưng Holdings đồng thời ủy quyền cho ông Cao Tùng Lâm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định.

Ở diễn biến liên quan, Phục Hưng Holdings công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026.

Theo báo cáo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu thuần 6 tháng đạt khoảng 1.049,3 tỷ đồng, tăng 99% so với cùng kỳ năm 2025.

Nguyên nhân doanh thu tăng mạnh chủ yếu do Công ty đồng thời triển khai và đẩy nhanh tiến độ thi công tại nhiêu công trình, dự án hơn so với cùng kỳ, qua đó ghỉ nhận doanh thu nghiệm thu, bàn giao khôi lượng xây lắp tăng tương ứng.

Bên cạnh đó, một số công trình trọng điểm chuyên tiếp từ năm trước bước vào giai đoạn thi công chính, có giá trị nghiệm thu lớn, góp phần đưa doanh thu thuẩn 6 tháng đầu năm 2026 tăng mạnh so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính tổng hợp, lợi nhuận sau thuế đạt 7,17 tỷ đồng, tăng 29%; còn lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 8,52 tỷ đồng, tăng 258% so với mức 2,38 tỷ đồng cùng kỳ.