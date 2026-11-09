Phục hồi khu phố cổ nghìn năm tuổi tại thành phố cổ kính bậc nhất Bắc Phi

Di tích La Mã tại Constantine. Ảnh: Nguyễn An/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, với bề dày lịch sử khoảng 3.000 năm, Constantine từng mang tên Cirta và là trung tâm quyền lực của vương quốc Numidia cổ đại. Thành phố sau đó lần lượt chịu ảnh hưởng của các nền văn minh La Mã, Hồi giáo, Ottoman và thời kỳ thuộc địa, tạo nên một quần thể di sản kiến trúc, công trình tôn giáo và những khu phố cổ mang đậm giá trị lịch sử.

Được xây dựng trên những vách đá dựng đứng của hẻm núi Rhummel, Constantine còn nổi tiếng với những cây cầu bắc qua vực sâu, trong đó có cầu treo Sidi M’Cid dài hơn 160 m. Khu phố cổ được Algeria xếp hạng di sản văn hóa quốc gia từ tháng 12/2004.

Khu phố cổ tại Constantine. Ảnh: Nguyễn An/TTXVN

Sức hấp dẫn của thành phố giàu giá trị lịch sử và văn hóa này đang ngày càng được khẳng định qua lượng khách du lịch quốc tế. Theo Giám đốc Du lịch và Thủ công mỹ nghệ tỉnh Riyad Amine Dahmani, tính đến cuối tháng 9 vừa qua, Constantine đã đón hơn 15.800 lượt khách nước ngoài đến tham quan các địa điểm lịch sử, khảo cổ và du lịch trên địa bàn. Trong năm 2025, thành phố ghi nhận khoảng 40.000 lượt khách quốc tế. Những điểm đến thu hút sự quan tâm của du khách gồm cung điện Ahmed Bey, Bảo tàng quốc gia Cirta, các cây cầu cổ, các khu phố Souika và Casbah, cùng di chỉ khảo cổ Tiddis.

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Bản đồ khu vực trùng tu, phục hồi phố cổ ở Constantine. Ảnh: TTXVN phát

Cùng với trùng tu khu phố cổ, chính quyền địa phương đang triển khai nhiều dự án nhằm mở rộng trải nghiệm cho du khách, như phục hồi tuyến đường tham quan Chemin des touristes, phát triển Làng Nghệ thuật và Thủ công mỹ nghệ, chỉnh trang các điểm di sản và chiếu sáng những cây cầu biểu tượng. Chương trình cải tạo khu phố cổ tập trung vào phục hồi đường lát đá, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng và các công trình lịch sử. Giai đoạn đầu triển khai tại 4 khu vực với 8 tuyến phố; riêng khu Casbah chiếm 19 ha, tương đương 22% diện tích khu di sản.

Song song với mục tiêu phát triển du lịch, chính quyền tỉnh cũng đặt yêu cầu cải thiện điều kiện sống của cư dân trong khu vực chỉnh trang. Tỉnh trưởng Kamel Eddine Kerbouche đã trực tiếp kiểm tra tiến độ, gặp gỡ người dân để ghi nhận ý kiến về chất lượng thi công và môi trường sinh hoạt. Các chương trình nhà ở của tỉnh, với hơn 55.800 căn ở nhiều giai đoạn triển khai, là một phần trong nỗ lực đáp ứng nhu cầu an cư; chính quyền cũng yêu cầu bảo đảm hạ tầng thiết yếu, nhất là trường học, trước khi phân phối nhà.