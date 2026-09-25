Không gian hồ Ngọc Dịch bên trong Đại Nội Huế. Ảnh: S.Thùy

Ngày 25.9, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết vừa khởi công dự án “Phục hồi, chỉnh trang cảnh quan hồ Ngọc Dịch - Ngự Tiền Văn phòng” (Đại Nội Huế). Dự án có tổng mức kinh phí hơn 11 tỉ đồng, thi công từ nay đến hết năm 2027.

Theo đó, dự án sẽ triển khai các hạng mục chính như: Phục hồi cầu Phổ Độ theo hình thức kiến trúc truyền thống; gia cố, tu bổ hệ thống kè đá, lan can quanh hồ và trên đảo; nạo vét lòng hồ Ngọc Dịch, Tiểu Ngự Hà và cống Đông An nhằm khơi thông dòng chảy, cải thiện môi trường cảnh quan.

Thi công nạo vét, khơi thông dòng chảy cho hồ Ngọc Dịch và các cống xung quanh hồ. Ảnh: S.Thùy

Đồng thời, chỉnh trang hạ tầng cảnh quan, sân vườn, bảo tồn hệ thống đường dạo, cây xanh, thảm cỏ, giả sơn; phân loại, bảo quản và phát huy giá trị các di vật, bia đá, hiện vật còn lại trong khu vực. Ngoài ra còn đầu tư hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng, phục hồi thích nghi các thạch đăng trên đảo...

Khu vực hồ Ngọc Dịch - Ngự Tiền Văn phòng là một bộ phận quan trọng của Ngự Viên, một trong những vườn Thượng uyển tiêu biểu của triều Nguyễn và là thắng cảnh thứ năm trong hệ thống “Thần Kinh Nhị Thập Cảnh” nổi tiếng.

Một góc hồ Ngọc Dịch, khu vực kè đá bị sụt lún, xuống cấp. Ảnh: S.Thùy

Trải qua thời gian dài cùng những biến động lịch sử, nhiều công trình kiến trúc trong khu vực đã bị triệt giải hoặc không còn tồn tại; hệ thống hồ, kè đá, lan can, đường dạo và cảnh quan sân vườn đã xuống cấp, một số vị trí bị bồi lắng, sụt lún, ảnh hưởng đến giá trị cảnh quan và khả năng phát huy giá trị di tích.

Việc phục hồi, chỉnh trang khu vực hồ Ngọc Dịch nhằm bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan đặc sắc của khu vực Ngự Viên; khôi phục không gian cảnh quan cung đình gắn với hệ thống thủy đạo, sân vườn và kiến trúc truyền thống triều Nguyễn.

Thi công chỉnh trang cảnh quan, phục hồi không gian trên đảo. Ảnh: S.Thùy

Đồng thời, cải thiện môi trường sinh thái, điều tiết thủy hệ trong khu vực; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo tồn lâu dài và phát huy giá trị di sản.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, cảnh quan và môi trường sinh thái, cảnh quan tại khu vực hồ Ngọc Dịch - Ngự Tiền Văn phòng.

Qua đó, tăng cường sự kết nối với các điểm tham quan lân cận như Thái Bình Lâu, vườn Thiệu Phương và điện Kiến Trung, góp phần nâng cao giá trị tổng thể của Quần thể Di tích Cố đô Huế.