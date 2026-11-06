Phục hồi, bảo tồn và phát triển quần thể chim yến đảo tại Hòn Nồm-Vũng Chùa-Đảo Yến

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: H.N

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa đã báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng quần thể chim yến tại khu vực Hòn Nồm-Vũng Chùa-Đảo Yến; đồng thời đề xuất các giải pháp, đề án nhằm phục hồi môi trường sinh sống, bảo tồn và phát triển đàn chim yến theo hướng ổn định, bền vững.

Việc xây dựng đề án không chỉ hướng đến bảo vệ quần thể chim yến đảo và hệ sinh thái tự nhiên mà còn góp phần khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo tiền đề phát triển nghề khai thác, nuôi yến gắn với bảo tồn đa dạng sinh học.

Lãnh đạo Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa báo cáo kết quả khảo sát - Ảnh: H.N

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản thống nhất với định hướng nghiên cứu, xây dựng đề án phục hồi, bảo tồn quần thể chim yến đảo. Để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương, các đại biểu đề nghị doanh nghiệp tiếp tục làm rõ phạm vi, quy mô thực hiện, giải pháp kỹ thuật, nhu cầu sử dụng khu vực, phương án tổ chức triển khai và đánh giá các tác động liên quan. Trong đó, cần chú trọng các yếu tố về môi trường sinh thái, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu bảo tồn tài nguyên thiên nhiên với định hướng phát triển kinh tế-xã hội và du lịch sinh thái của địa phương.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.N

Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.N

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cơ bản thống nhất, ủng hộ chủ trương nghiên cứu, xây dựng đề án phục hồi, bảo tồn và phát triển quần thể chim yến đảo tại khu vực Hòn Nồm-Vũng Chùa-Đảo Yến nhằm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ hệ sinh thái biển đảo, đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Khi được triển khai bài bản, đề án sẽ tạo nền tảng cho việc phát triển nghề yến theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững, gắn bảo tồn với khai thác hợp lý các giá trị tự nhiên.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: H.N

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội dung đề xuất. Trong đó, cần xác định rõ cơ sở pháp lý, phương án tổ chức thực hiện và các điều kiện cần thiết, bảo đảm các phương án đề xuất có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát trình tự, thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý; phối hợp với doanh nghiệp và địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm quá trình nghiên cứu, hoàn thiện và triển khai xây dựng đề án đúng quy định, góp phần bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, phát huy giá trị tài nguyên biển, đảo và mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp, bền vững trên địa bàn.

Đại diện Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa trao quà lưu niệm cho UBND tỉnh - Ảnh: H.N