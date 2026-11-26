Khôi phục dòng chảy, kiểm soát nước thải từ nguồn

Ngày 25/11/2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 2317/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm tại Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy và Ngũ Huyện Khê. Đề án đặt mục tiêu tận dụng mạng lưới sông, kênh và công trình thủy lợi hiện có, từng bước duy trì dòng chảy thường xuyên, cải thiện chất lượng nước mặt và phục hồi hệ sinh thái ven sông.

Sông Đáy ô nhiễm

Đến năm 2035, đề án phấn đấu bổ sung nước theo hướng ưu tiên tự chảy, với lưu lượng lên tới 120 m³/s từ sông Hồng vào Bắc Hưng Hải, 28 m³/s từ sông Đuống vào Ngũ Huyện Khê và 200 m³/s từ sông Đà vào Nhuệ - Đáy. Trước mắt, Bắc Hưng Hải được ưu tiên bổ sung nước qua trạm bơm dã chiến Xuân Quan. Tại Ngũ Huyện Khê, đề án dự kiến cải tạo kênh dẫn để lấy nước qua trạm bơm Tri Phương II.

Về kiểm soát ô nhiễm, mục tiêu đến năm 2035 là 100% khu, cụm công nghiệp trên địa bàn có hạ tầng thu gom và xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Đề án cũng đặt mục tiêu thu gom, xử lý 70% nước thải sinh hoạt đô thị và xử lý trên 45% nước thải sinh hoạt nông thôn bằng các giải pháp phù hợp.

Tại lưu vực Nhuệ - Đáy, đề án dự kiến cải tạo 13 hệ thống và xây mới 47 hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị và khu dân cư tập trung, với tổng công suất khoảng 2 triệu m³/ngày đêm. Tại Ngũ Huyện Khê, quy mô tương ứng là cải tạo 3 hệ thống, xây mới 8 hệ thống, với tổng công suất khoảng 425.000 m³/ngày đêm. Các địa phương sẽ lựa chọn quy mô và tiến độ theo nguồn lực thực tế, đồng thời kiểm soát nước thải phân tán và nước thải làng nghề ngoài các khu, cụm công nghiệp.

Đo hiệu quả bằng lượng ô nhiễm thực tế giảm xuống

Từ góc nhìn kinh tế môi trường, lợi ích của việc phục hồi sông có thể được tính từ những chi phí xã hội có thể giảm khi chất lượng nước cải thiện. Đó là chi phí xử lý nước phục vụ sản xuất, thiệt hại đối với canh tác và nuôi trồng thủy sản, hay chi phí mà người dân phải gánh chịu khi môi trường sống xuống cấp. Ước tính các khoản này theo từng tiểu lưu vực sẽ giúp xác định nơi đầu tư trước có thể tạo ra lợi ích lớn nhất.

Sông Ngũ Huyện Khê ô nhiễm

Một điểm cần tính kỹ là công suất thiết kế chỉ phản ánh khả năng xử lý của công trình. Hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào số hộ dân và cơ sở sản xuất đã đấu nối, lượng nước thải thực sự được thu gom, thời gian vận hành và chất lượng nước sau xử lý. Nếu nhà máy hoàn thành trước mạng cống, địa phương có thể phải chi tiền duy trì công suất nhàn rỗi trong khi nước thải vẫn chảy ra sông. Vì vậy, kế hoạch đầu tư cần gắn tiến độ xây nhà máy với tiến độ đấu nối và kinh phí vận hành ngay từ đầu.

Việc bổ sung dòng chảy cũng cần được đánh giá cùng với kiểm soát nguồn thải. Khi lưu lượng tăng, nồng độ chất ô nhiễm tại một điểm quan trắc có thể giảm do pha loãng, trong khi lượng chất ô nhiễm đổ vào sông vẫn giữ nguyên. Công khai đồng thời dữ liệu lưu lượng, chất lượng nước và tải lượng ô nhiễm tại các điểm xả trọng yếu sẽ giúp các địa phương xác định biện pháp nào đang phát huy tác dụng và nơi nào cần tiếp tục xử lý.

Bài toán liên tỉnh nằm ở chỗ địa phương đầu tư xử lý nước thải ở thượng nguồn có thể tạo ra lợi ích đáng kể cho địa phương hạ nguồn. Một cơ chế phối hợp theo lưu vực cần làm rõ trách nhiệm giảm tải lượng ô nhiễm, chia sẻ chi phí đối với công trình phục vụ nhiều địa phương và công bố kết quả quan trắc theo cùng một bộ chỉ số. Với các cơ sở sản xuất, chi phí thu gom và xử lý cần phản ánh lượng và mức độ ô nhiễm của nước thải, qua đó tạo động lực tiết kiệm nước, cải tiến công nghệ và tái sử dụng nước trong quy trình sản xuất.

Khi xếp thứ tự ưu tiên, có thể bắt đầu từ các điểm xả có tải lượng lớn và những đoạn sông mà ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư hoặc vùng sản xuất. Mỗi hạng mục cần trả lời được ba câu hỏi cụ thể: giảm bao nhiêu ô nhiễm, tốn bao nhiêu để vận hành và ai được hưởng lợi. Đó là cơ sở để vốn đầu tư chuyển thành chất lượng nước tốt hơn qua từng mùa, đặc biệt trong mùa kiệt.