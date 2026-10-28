Phục hồi 84 mảnh giấy bị xé, làm rõ hành vi lừa bán đất

Theo cơ quan điều tra, tháng 5/2024, biết anh T. có nhu cầu mua đất xây nhà, Tân đưa ra thông tin gian dối rằng có thể chuyển nhượng một thửa đất tại Khu đô thị Bách Việt Lake Garden, TP Bắc Giang (nay thuộc phường Bắc Giang, TP Bắc Ninh).

Để tạo lòng tin, Tân đưa anh T. đến xem đất, sử dụng bản photocopy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên người khác và chào bán với giá 2,85 tỷ đồng.

Tin tưởng, ngày 22/5/2024, anh T. ký hợp đồng đặt cọc, chuyển cho Tân 400 triệu đồng.

Tuy nhiên, Tân thực tế không phải chủ đất, cũng không được ủy quyền chuyển nhượng. Sau khi nhận tiền, đối tượng liên tục trì hoãn việc thực hiện hợp đồng.

Bị can Nguyễn Hảo Tân. Ảnh: CACC

Ngày 21/6/2024, trong quá trình gặp gỡ giải quyết vụ việc, Tân mượn bản gốc hợp đồng đặt cọc với lý do chụp ảnh nhưng không trả lại.

Khi bị yêu cầu trả giấy tờ, Tân bỏ chạy, đồng thời xé tài liệu thành nhiều mảnh và vứt xuống đường nhằm che giấu sự việc. Anh T. cùng người thân đã giữ Tân lại, thu nhặt các mảnh giấy và trình báo cơ quan công an.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phục hồi thành công 84 mảnh giấy bị xé, xác định được hai tài liệu gồm hợp đồng đặt cọc và bản cam kết. Kết quả giám định xác định chữ viết, chữ ký trên các tài liệu là của Tân.

Cơ quan điều tra cũng xác minh được Tân đã chuyển toàn bộ 400 triệu đồng nhận từ anh T. qua hai giao dịch đến tài khoản ngân hàng mang tên người khác.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.