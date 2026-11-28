Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 2317/QĐ-TTg ngày 25.11.2026 phê duyệt Đề án phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy, Ngũ Huyện Khê.

Đề án hướng tới phục hồi toàn diện, bền vững nguồn nước mặt, từng bước khôi phục dòng chảy thường xuyên, xử lý dứt điểm ô nhiễm, đồng thời phát huy giá trị kinh tế, sinh thái, văn hóa, lịch sử gắn với các dòng sông.

Phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, ô nhiễm các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy, Ngũ Huyện Khê. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo Đề án, việc phục hồi các dòng sông được thực hiện theo nguyên tắc thuận theo tự nhiên, tận dụng hiệu quả hệ thống thủy lợi, tài nguyên nước hiện có và mạng lưới sông, kênh tự nhiên. Cùng với xử lý ô nhiễm, các giải pháp còn nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập úng, tạo trục cảnh quan đô thị, hành lang xanh và không gian công cộng ven sông.

Đến năm 2035, Đề án đặt mục tiêu điều hòa, phân phối, phục hồi và phát triển nguồn nước mặt bằng các giải pháp ưu tiên tự chảy: từ sông Hồng vào hệ thống Bắc Hưng Hải với lưu lượng đến 120m³/s; từ sông Đuống vào Ngũ Huyện Khê đến 28m³/s; từ sông Đà vào Nhuệ - Đáy đến 200m³/s. Việc bổ sung nguồn nước nhằm duy trì dòng chảy thường xuyên, nâng cao năng lực lấy nước, tiêu úng, giảm ngập lụt và tiết kiệm năng lượng, chi phí vận hành.

Song song với phục hồi dòng chảy, Đề án đặt yêu cầu kiểm soát chặt các nguồn gây ô nhiễm nước mặt. Đến năm 2035, phấn đấu 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hạ tầng thu gom, xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 70% nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý và trên 45% nước thải sinh hoạt nông thôn được xử lý bằng các biện pháp phù hợp. Nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước được đặt mục tiêu huy động tối thiểu 70% tổng kinh phí thực hiện Đề án.

Đối với lưu vực sông Bắc Hưng Hải, Đề án yêu cầu đẩy nhanh các nhiệm vụ quản lý, thu gom, xử lý nước thải đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương triển khai theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24.1.2025 và Quyết định số 4160/QĐ-BNNMT ngày 8.10.2025.

Với lưu vực sông Nhuệ - Đáy, các giải pháp tập trung vào nâng cấp, cải tạo 13 hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị hiện có và xây mới 47 hệ thống, với tổng công suất khoảng 2 triệu m³/ngày đêm. Đối với nước thải từ 119 cụm công nghiệp hiện có, Đề án yêu cầu đầu tư, nâng cấp hệ thống thu gom, xử lý để toàn bộ lượng nước thải phát sinh đạt quy chuẩn trước khi xả vào nguồn nước hoặc được tuần hoàn, tái sử dụng.

Đối với các khu công nghiệp tập trung trên lưu vực, 24 hệ thống thu gom, xử lý hiện có sẽ được nâng cấp, cải tạo, bảo đảm công suất khoảng 217.000m³/ngày đêm; các khu công nghiệp mới phải có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đáp ứng yêu cầu trước khi xả thải hoặc có phương án tuần hoàn, tái sử dụng.

Tại lưu vực sông Ngũ Huyện Khê, Đề án đặt mục tiêu nâng cấp, cải tạo 3 hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị hiện có và xây mới 8 hệ thống, với tổng công suất khoảng 425.000m³/ngày đêm. Đối với nước thải từ 13 cụm công nghiệp hiện có, các hệ thống thu gom, xử lý cũng được đầu tư, nâng cấp nhằm kiểm soát toàn bộ lượng nước thải phát sinh. Các khu công nghiệp tập trung sẽ được nâng cấp, cải tạo 13 hệ thống hiện có, với công suất khoảng 113.000m³/ngày đêm.

Bên cạnh xử lý nước thải, Đề án dành trọng tâm cho việc bổ sung nguồn nước và khơi thông dòng chảy. Trước mắt, trạm bơm dã chiến Xuân Quan được đưa vào vận hành để bổ cập nguồn cho sông Bắc Hưng Hải với công suất 32m³/s. Với Ngũ Huyện Khê, hệ thống kênh dẫn sẽ được nâng cấp, cải tạo để bổ sung nguồn nước từ sông Đuống qua trạm bơm Tri Phương II với lưu lượng tối đa 21,73m³/s; đồng thời cải tạo, nạo vét các tuyến sông, kênh trục chính nhằm tăng khả năng lưu thông và tiêu thoát nước.

Về lâu dài, Đề án dự kiến đầu tư các cụm công trình phục hồi mực nước, điều tiết đa mục tiêu trên sông Hồng, sông Đuống và sông Đà. Theo các phụ lục của Quyết định, có 3 cụm công trình phục hồi, điều tiết nguồn nước trên sông Đà, sông Hồng và sông Đuống; đồng thời cải tạo, nạo vét, nâng cấp khoảng 473,4km sông, kênh trục chính trên các lưu vực.

Đối với lưu vực Nhuệ - Đáy, một trong những nội dung đáng chú ý là hình thành hệ thống dẫn, lưu thông dòng chảy Đà - Tích - Nhuệ - Đáy - Tô Lịch. Hệ thống này có tổng chiều dài dự kiến 82,7km, nhằm bổ cập nước, phục hồi dòng chảy, cấp nước tưới, hỗ trợ tiêu thoát nước và cải tạo cảnh quan môi trường. Đề án cũng đặt mục tiêu cải tạo, khôi phục sông Tích, nạo vét, phục hồi lòng dẫn sông Đáy và từng bước tăng khả năng kết nối dòng chảy giữa các hệ thống sông.

Đề án đồng thời hướng tới bổ sung dòng chảy cho các sông nội đô Hà Nội như Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét; phát huy hiệu quả các dự án tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích và các công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy.

Việc phục hồi các dòng sông không chỉ nhằm cải thiện chất lượng nguồn nước, bảo đảm an ninh nguồn nước mà còn được xác định là giải pháp gắn với phát triển đô thị, cảnh quan, nông nghiệp xanh và kinh tế ven sông. Đề án đặt mục tiêu từng bước đưa các dòng sông trở thành những trục không gian xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại, tạo thêm giá trị kinh tế, sinh thái, văn hóa và lịch sử cho các địa phương trong lưu vực.