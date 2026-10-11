Phục Hòa tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Sau sáp nhập địa giới hành chính, xã Phục Hòa có diện tích tự nhiên hơn 122,7 km², dân số 14.859 người. Bám sát Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, giai đoạn 2026 - 2030, định hướng chỉ đạo của tỉnh và yêu cầu vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, thời gian qua, xã tập trung rà soát, đánh giá thực trạng từng tiêu chí; xác định rõ những tiêu chí đã đạt, chưa đạt và các nội dung cần ưu tiên thực hiện. Trên cơ sở đó, xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức triển khai, bảo đảm các nhiệm vụ xây dựng NTM được thực hiện đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Phục Hòa Nông Minh Thắng cho biết: Đến nay, xã cơ bản hoàn thành các nhóm tiêu chí về thủy lợi, điện, giáo dục, y tế, nước sạch và an ninh quốc phòng; đang dồn lực thực hiện các nhóm tiêu chí về quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, cải cách hành chính… Để tạo chuyển biến trong xây dựng NTM, xã tập trung huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ các chương trình, dự án, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất. Trong đó ưu tiên các công trình và các thiết chế phục vụ đời sống dân sinh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bằng nhiều hình thức phù hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận và vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

Về sản xuất, xã chú trọng khai thác lợi thế đất đai, điều kiện tự nhiên, từng bước hình thành và phát triển các mô hình sản xuất phù hợp; khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ. Quan tâm phát triển các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, mở rộng các ngành nghề, dịch vụ ở khu vực nông thôn, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2026, xã duy trì và phát triển vùng nguyên liệu mía với tổng diện tích 1.390 ha, trong đó, diện tích mía lưu gốc 707,7 ha; mía trồng mới 682,3 ha; năng suất bình quân đạt 650 tạ/ha; sản lượng ước đạt hơn 90.000 tấn.

Người dân xóm Hòa Chung, xã Phục Hòa chăm sóc mía nguyên liệu.

Bà Triệu Thị Nơ, xóm Hòa Chung cho biết: Gia đình tôi trồng hơn 2 ha mía nguyên liệu giống QĐ42, QĐ44, ROC22. Để cây mía sinh trưởng, phát triển tốt, đạt năng suất, chất lượng cao, ngay từ đầu vụ, gia đình chủ động chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật. Đặc biệt, trong giai đoạn cây mía vươn lóng, tích lũy đường, thực hiện vun gốc chống cây đổ ngã, làm cỏ và bóc bỏ lá già; tăng cường thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu bệnh. Hiện cây mía sinh trưởng, phát triển tốt, dự kiến cho năng suất cao hơn so với năm 2025. Tôi mong giá thu mua ổn định để người dân yên tâm đầu tư, gắn bó lâu dài với cây mía.

Cùng với kinh tế nông nghiệp, xã chú trọng khai thác lợi thế cửa khẩu phát triển các cơ sở sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu và thương mại dịch vụ, tạo việc làm tại chỗ cho hàng nghìn lao động địa phương. Đến nay, toàn xã có 3.100 lao động qua đào tạo, chiếm 31% tổng số lao động. Bà Lê Thị Hoàn, xóm Bó Tờ chia sẻ: Tranh thủ lúc nông nhàn, người dân tham gia làm việc tại các cơ sở sản xuất, chế biến chân gà trên địa bàn xã, giúp thu nhập ổn định hơn. Tôi mong xã tiếp tục quan tâm thu hút đầu tư, tạo điều kiện để các cơ sở mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Xã chú trọng nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng môi trường nông thôn an toàn, văn minh, giàu bản sắc. Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoàng Thị Thu, Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng NTM; tích cực tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa; thu gom, phân loại rác thải, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Khuyến khích các khu dân cư duy trì và nhân rộng những mô hình tự quản về vệ sinh môi trường, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của người dân.

Đảng ủy, chính quyền xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Xây dựng lộ trình, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân, bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ vững an ninh trật tự, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM vào năm 2027 theo tiến độ đề ra.