Phục dựng nghi lễ cúng Vua Gió của người Gia Rai

Thầy cúng thực hiện nghi thức lời khấn trước mộ Vua Gió

UBND xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức lễ phục dựng nghi lễ cúng Vua Gió (Pơtao Angin) tại làng Plei A Măng. Hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa này nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút sự tham gia đông đảo của các già làng, nghệ nhân, chính quyền địa phương và nhân dân vùng đất Chư A Thai.

Theo truyền thuyết của đồng bào Gia Rai tại Phú Thiện, Vua Gió là một trong ba vị “vua không ngai” huyền thoại (tồn tại song hành cùng Vua Lửa và Vua Nước), mang đậm tính thần quyền với năng lực tâm linh đặc biệt gắn liền với trời đất, mây gió.

Dù mang uy quyền tối cao trong tín ngưỡng, các thế hệ Vua Gió vẫn sống một đời bình dị, làm nương rẫy, sinh con đẻ cái như bao người dân bình thường.

Sau khi vị Vua Gió cuối cùng qua đời vào năm 1988 và người kế nhiệm xin từ chức, ngôi vị này đã chính thức khép lại. Thế nhưng, trong tâm thức của người Jrai nơi đây, cội nguồn tín ngưỡng chưa bao giờ mai một.

Dân làng vẫn thường xuyên nhờ thầy cúng mang lễ vật đến khu mộ Vua Gió đời thứ 3 - Siu Chơba để thỉnh cầu mưa thuận gió hòa.

Buổi lễ phục dựng năm nay tái hiện chân thực và sinh động không gian tâm linh nguyên bản. Các lễ vật dâng cúng do dân làng Plei Rbai và Plei Chrung chuẩn bị vô cùng trang trọng gồm: 1 con heo đen, 1 ghè rượu, 1 đĩa gạo, cơm trắng, 3 chén nước và 1 cây nến.

UBND xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức lễ phục dựng nghi lễ cúng Vua Gió (Pơtao Angin) tại làng Plei A Măng

Giữa không gian trang nghiêm, dưới sự chủ trì của thầy cúng Rah Lan Bĩ, lời khấn nguyện tha thiết vang lên hướng về đấng linh thiêng: “Hỡi thần linh, hỡi Vua Gió linh thiêng! Hôm nay, dân làng Plei Rbai, Plei Chrung dâng lên Vua ghè rượu lớn, con heo to. Mời Vua uống trước, chúng tôi uống sau. Mong Vua phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân làng ấm no, hạnh phúc….”

Ngay sau tiếng khấn, khoảnh khắc xúc động diễn ra khi 4 người phụ nữ là con cháu dòng dõi Vua Gió hất mạnh chén nước lên không trung làm phép. Tiếp đó, họ mang rượu trút bên mộ Vua Gió, khóc lóc thống thiết thể hiện lòng tri ân và nỗi nhớ thương sâu sắc đối với vị vua của buôn làng.

Kết thúc phần lễ là không khí đoàn kết, ấm áp của phần hội. Thầy cúng lấy chiếc bát đồng múc nước đổ đầy ghè rượu, vít cần uống cạn chén đầu tiên, mở màn cho nghi thức uống rượu ghè chung vui của già làng, khách quý và toàn thể người dân.

Việc phục dựng thành công nghi lễ cúng Vua Gió không chỉ đáp ứng đời sống tâm linh, mong cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt của người dân, mà còn mang ý nghĩa thiết thực trong công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào Gia Rai.

Thông qua chương trình, thế hệ trẻ địa phương có cơ hội tiếp cận, thấu hiểu sâu sắc hơn về phong tục, tập quán và lịch sử cha ông để từ đó thêm tự hào, nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp giữa đại ngàn Tây Nguyên.