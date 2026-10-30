Phục dựng Lễ mừng lúa mới của người Jrai

Video Lễ mừng lúa mới của người Jrai tại xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai.

Lễ mừng lúa mới là nghi lễ truyền thống có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Jrai. Sau mỗi mùa thu hoạch, bà con tổ chức nghi lễ nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với Yang (thần linh), cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, bình an.

Các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng tại lễ mừng lúa mới.

Tại buổi lễ, thầy cúng và già làng thực hiện các nghi thức khấn bằng tiếng Jrai theo phong tục của cộng đồng. Nội dung lời khấn thể hiện lòng biết ơn thần linh đã phù hộ cho dân làng, đồng thời gửi gắm ước vọng về những mùa màng tươi tốt, lúa, bắp đầy kho, cơm thịt đầy nồi, con cháu khỏe mạnh, học hành tiến bộ, các gia đình luôn sung túc, hạnh phúc.

Các đại biểu cùng chung vui với dân làng trong ngày lễ.

Sau nghi thức cúng, phần chia sẻ cơm mới được thực hiện với sự tham gia của người phụ cúng và đội cồng chiêng, múa xoang. Đây là nét đẹp văn hóa thể hiện tinh thần sẻ chia, đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong cộng đồng.

Các phần lễ được tái hiện lại.

Tiếp nối phần lễ là phần hội với nhiều hoạt động sôi nổi như trình diễn cồng chiêng, múa xoang, giao lưu ẩm thực, trải nghiệm sinh hoạt văn hóa cộng đồng và các trò chơi dân gian như kéo co, bắn nỏ.

Người dân tham gia môn bắn nỏ.

Việc phục dựng Lễ mừng lúa mới góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của người Jrai; tạo không gian để người dân, nhất là thế hệ trẻ, tìm hiểu, trải nghiệm và nâng cao ý thức gìn giữ phong tục tốt đẹp của dân tộc. Qua đó, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.