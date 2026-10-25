Phục dựng lễ hội Cúng máng nước của đồng bào M'Nông

Đồng bào M’Nông mang theo các lễ vật tiến về khu vực thượng nguồn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đây là nghi lễ tín ngưỡng dân gian lâu đời, có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh và sinh hoạt cộng đồng của người M’Nông.

Thiếu nữ M'Nông trong trang phục truyền thống thực hiện nghi thức lấy nước từ máng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nghi lễ thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, dân làng bình an, đoàn kết.

Máng nước được thiết kế để dẫn nước từ thượng nguồn về bản làng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chương trình tái hiện nghi lễ trong không gian văn hóa liên hoàn, gồm thượng nguồn, dòng chảy và máng nước, hạ nguồn - nhà làng và không gian cộng đồng.

Hoạt động phục dựng diễn ra tại khu dân cư Bằng La (thôn Tak Xoai, xã Trà Leng, TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, trình tự các nghi lễ phản ánh quan niệm văn hóa và mối quan hệ mật thiết giữa con người với nguồn nước, rừng núi và cộng đồng.

Việc phục dựng không chỉ nhằm tái hiện nghi lễ mà còn tạo điều kiện để các già làng, nghệ nhân và người am hiểu phong tục chia sẻ tri thức, trao truyền giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ.

Chuẩn bị lễ vật cúng thượng nguồn, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, dân làng bình an. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trước đó, chiều 24-10, đại diện Bảo tàng Đà Nẵng, UBND xã Trà Leng cùng các già làng, nghệ nhân và người dân đến khu vực sạt lở nóc Ông Đề dâng hương, dâng hoa và lễ vật tưởng niệm các nạn nhân trong vụ sạt lở đất ngày 28-10-2020.