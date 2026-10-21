Phục dựng Lễ cúng máng nước của người M'Nông gắn phát triển du lịch cộng đồng

Người dân Trà Leng trong trang phục truyền thống nhân các dịp lễ hội. Ảnh: D.LỆ

Lễ hội cúng máng nước của người M’Nông nhằm bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể, nâng cao ý thức bảo vệ rừng đầu nguồn và phát triển du lịch cộng đồng. Lễ hội được Bảo tàng Đà Nẵng chủ trì, phối hợp UBND xã Trà Leng tổ chức.

Người dân xã Trà Leng đã tích cực chuẩn bị cho Lễ cúng máng nước sẽ diễn ra vào ngày 25/10. Ảnh: D.LỆ

Theo UBND xã Trà Leng, hiện nay công tác chuẩn bị đang được tích cực triển khai, các phần việc đã hoàn thành được 70%. Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp UBND xã Trà Leng kiểm tra chu đáo từng phần việc, hướng tới tổ chức lễ hội trang trọng, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào M’Nông đến với nhân dân và du khách.

Ông Hồ Văn Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, việc phục dựng Lễ hội Cúng máng nước của đồng bào M’Nông nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, đề cao vai trò chủ thể của cộng đồng trong gìn giữ và trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng đầu nguồn, giữ gìn nguồn nước và thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng bền vững tại địa phương.

Gắn với lễ hội là các hoạt động biểu diễn cồng chiêng. Ảnh: D.LỆ

Những năm gần đây, các xã Trà My, Trà Leng, Trà Tập, Trà Vân, Trà Linh tái hiện nhiều lễ hội đặc trưng như: lễ cúng máng nước, lễ ăn mừng lúa mới, lễ cúng thần sâm Ngọc Linh, lễ cúng thần rừng... của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Gắn liền với lễ hội của đồng bào, còn có nhiều hoạt động biểu diễn cồng chiêng, hát ting ting, các trò chơi dân gian truyền thống và hội thi nghề truyền thống.