Phục dựng Điện Kính Thiên bằng công nghệ 3D

Sau lễ khởi công dự án phục dựng Điện Kính Thiên mới đây, những hình ảnh 3D về công trình này nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Nhưng ít người biết rằng, phía sau những hình ảnh ấy là quá trình nghiên cứu, số hóa và đối chiếu dữ liệu kéo dài hơn một thập kỷ.

Những hình ảnh Điện Kính Thiên này không được dựng lại từ một bản thiết kế nguyên gốc hoàn chỉnh. Cũng không có một hình mẫu duy nhất để người làm 3D chỉ việc sao chép.

Hơn 10 năm trước, khi công nghệ 3D còn khá mới mẻ, kiến trúc sư Đinh Việt Phương đã đồng hành cùng các nhà nghiên cứu của dự án ở Hoàng thành Thăng Long trong quá trình số hóa dữ liệu và hiện vật khảo cổ.

Từ những dấu tích được ghi nhận và kết nối qua nhiều năm, hình hài Điện Kính Thiên từng bước được nhận diện rõ hơn trên không gian số./.