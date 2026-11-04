Phục dựng đám cưới truyền thống người Bru-Vân Kiều
Trên dãy Trường Sơn của tỉnh Quảng Trị, tình yêu của trai gái Bru-Vân Kiều từ lâu được vun đắp qua những buổi đi sim, tiếng Vân Kiều gọi là Pơ-lơi-ngớp. Qua những cuộc gặp gỡ, hát đối đáp và tìm hiểu, đôi trai gái trao nhau lời thương, tín vật làm tin, rồi nhờ Kôn Kana đứng ra kết nối, mở đầu hành trình tiến tới hôn nhân. Quá trình diễn ra lễ cưới hỏi của người Bru-Vân Kiều phải trải qua nhiều công đoạn, mỗi công đoạn có những nét đẹp văn hóa riêng có và mang ý nghĩa cầu chúc cho đôi trai gái có khởi đầu mới với nhiều lời chúc tốt đẹp từ gia đình, cộng đồng. Phục dựng đám cưới truyền thống người Bru-Vân Kiều tại xã Hướng Lập một lần nữa đã tái hiện lại những nét đẹp văn hóa đặc sắc này.
Thế An (thực hiện)
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/202611/phuc-dung-dam-cuoi-truyen-thong-nguoi-bru-van-kieu-4e93c21/