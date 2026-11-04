Phục dựng đám cưới truyền thống người Bru-Vân Kiều

Tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang diễn ra trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm văn hóa với chủ đề “Tinh hoa hội tụ”. Kéo dài đến ngày 3/1/2027, chương trình mang đến cho công chúng cơ hội khám phá những giá trị đặc sắc của nghề thủ công truyền thống thông qua nghệ thuật sắp đặt và các hoạt động trải nghiệm tương tác, góp phần đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại.