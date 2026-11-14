Phục dựng 3 hầm bí mật trong kháng chiến chống Mỹ

Khánh thành hầm bí mật từng được sử dụng để nuôi giấu cán bộ cách mạng tại nhà ông Nguyễn Đình Thêm. Ảnh: Công an TP. Huế

Phường Thanh Thủy là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước, vùng đất nơi đây có 1.300 liệt sĩ, 150 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 14 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có 9 Anh hùng CAND.

Trong kháng chiến, người dân Thủy Thanh, Thủy Phương cũ (nay là phường Thanh Thủy) vẫn một lòng theo Đảng, theo cách mạng, nhiều người dân đã đào hầm bí mật để che giấu cán bộ cách mạng.

Qua rà soát, phường Thanh Thủy có 192 hầm bí mật, tại xã Thủy Thanh cũ có 134 hầm, phường Thủy Phương cũ có 58 hầm. Đây là những hầm bí mật nuôi giấu cán bộ cách mạng được người dân địa phương đào và xây dựng ngay trong nhà, vườn nhà, đình, chùa, miếu, hói… Đến nay, nhiều hầm còn kiên cố, có giá trị lịch sử.

Hội Cựu CAND TP. Huế đã trích quỹ nghĩa tình để phục dựng 3 hầm bí mật nuôi giấu cán bộ cách mạng tại nhà các hộ ông Nguyễn Đình Thêm, Nguyễn Văn Sĩ, Nguyễn Đình Lực (phường Thanh Thủy).

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu CAND Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu CAND TP. Huế, Hội trưởng Hội Trường Sơn phường Thanh Thủy cho biết, việc phục dựng 3 hầm bí mật từng được sử dụng để nuôi giấu cán bộ cách mạng tại phường Thanh Thủy có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc. Hoạt động này không chỉ nhằm gìn giữ, bảo tồn những dấu tích lịch sử cách mạng mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những thế hệ cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn cũng bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp bảo quản, bảo vệ và phát huy giá trị các hầm bí mật, gắn với việc hình thành các điểm tham quan, tìm hiểu lịch sử, góp phần phát triển du lịch và giáo dục truyền thống cách mạng. Hội Cựu CAND TP. Huế sẽ tiếp tục khảo sát, lựa chọn thêm các hầm bí mật để phục dựng, từng bước xây dựng hệ thống địa chỉ đỏ tại phường Thanh Thủy; đồng thời phối hợp hoàn thiện hồ sơ đề xuất công nhận di tích lịch sử cấp thành phố.

Dịp này, Công an TP. Huế, Hội Cựu CAND TP. Huế và phường Thanh Thủy còn trao nhiều suất quà tri ân các nhân chứng lịch sử và gia đình có công che chở, nuôi giấu, bảo vệ cán bộ cách mạng.