Phúc Anh trở lại với hành trình đầy ý nghĩa của '54 Dân tộc Việt Nam' với MV 'Mẹ Cò'

Sau hơn một năm bền bỉ đi qua nhiều tỉnh thành, trực tiếp gặp gỡ và tìm hiểu đời sống của 54 dân tộc anh em trên khắp Việt Nam, dự án âm nhạc và văn hóa kết hợp thiện nguyện - “54 Dân tộc Việt Nam” của ca sĩ Phúc Anh đã hoàn thành một hành trình đặc biệt, kết nối âm nhạc với việc gìn giữ bản sắc văn hóa và lan tỏa những giá trị nhân văn.

Ca sĩ Phúc Anh trình bày ca khúc "Mẹ Cò" tại buổi giới thiệu MV

Từ những bản làng xa xôi, các cộng đồng dân tộc có dân số ít đến những địa phương còn nhiều khó khăn, dự án không chỉ ghi lại những câu chuyện chân thực về con người và đời sống bản địa mà còn triển khai các hoạt động cộng đồng, trao tặng học bổng và quà hỗ trợ cho trẻ em, người dân tại nhiều nơi.

Dấu ấn của hành trình còn được ghi nhận qua bức tranh “Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam”, tác phẩm có sự tham gia của học sinh đến từ đầy đủ 54 dân tộc khác nhau tại các tỉnh thành và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục. Song song với đó là chuỗi các MV được thực hiện tại các địa phương mà dự án ghé qua: “Ta từ đâu tới”, “Trẻ vùng cao” và nhất là “54 Dân tộc Việt Nam”.

“Mẹ Cò”, Phúc Anh lựa chọn câu chuyện về người mẹ tảo tần nơi miền quê Nam Bộ, tình mẫu tử, lòng hiếu thảo và sự tiếp nối của tình thương qua nhiều thế hệ để mở đầu cho giai đoạn mới. Cột mốc này khẳng định dự án “54 Dân tộc Việt Nam” không dừng lại sau khi hoàn thành hành trình qua 54 dân tộc, mà tiếp tục được mở rộng về cách kể chuyện và chiều sâu cảm xúc, để âm nhạc trở thành cầu nối đưa những giá trị văn hóa, tình người và vẻ đẹp Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

Ở phương diện âm nhạc, “Mẹ Cò” tiếp tục cho thấy sự đa tài và dấu ấn sáng tạo riêng của Phúc Anh khi nữ nghệ sĩ trực tiếp đảm nhận cả vai trò sáng tác lẫn thể hiện ca khúc, tiếp tục củng cố chất liệu âm nhạc cinematic mà cô theo đuổi thời gian qua.

Với ca từ da diết, giàu tính tự sự cùng giai điệu sâu lắng, gợi nhiều cảm xúc, “Mẹ Cò” đưa người nghe trở về với những ký ức thân thuộc về gia đình, về vòng tay chở che của mẹ và những hy sinh thầm lặng đôi khi chỉ được thấu hiểu khi mỗi người đã trưởng thành. Đặc biệt, hình tượng con cò được Phúc Anh lựa chọn làm điểm tựa cảm xúc xuyên suốt tác phẩm, gợi nhắc một biểu tượng đã hiện diện từ lâu trong ca dao, dân ca và những lời ru của người Việt.

Từ hình ảnh cánh cò lặn lội kiếm ăn trên đồng ruộng đến câu hát quen thuộc “Con cò mà đi ăn đêm”, con cò từ lâu đã gắn liền với thân phận người phụ nữ nông thôn chịu thương chịu khó, quanh năm lam lũ, chắt chiu từng chút để chăm lo cho gia đình. Trong “Mẹ Cò”, hình ảnh ấy được khắc họa qua người mẹ một mình gánh vác cuộc mưu sinh, dành trọn tuổi xuân để nuôi dưỡng những đứa con nên người. Nếu cánh cò trong lời ru từng theo con vào giấc ngủ thuở ấu thơ, thì “Mẹ Cò” của Phúc Anh lại gợi nhắc những người con khi đã lớn khôn về tình yêu thương vô điều kiện của đấng sinh thành. Qua đó, nữ ca sĩ không chỉ khai thác một chất liệu giàu bản sắc văn hóa Việt Nam mà còn gửi gắm thông điệp về lòng hiếu thảo, sự biết ơn và những giá trị tình thân bền bỉ qua nhiều thế hệ.

Hình ảnh vùng quê miền Tây đẹp thơ mộng trong MV "Mẹ Cò"

MV “Mẹ Cò” kể câu chuyện về một người mẹ trẻ ngoài 30 tuổi phải một mình nuôi dưỡng bốn người con sau khi chồng đi làm ăn xa và không trở về. Giữa cuộc sống nghèo khó nơi miền quê Nam Bộ, người mẹ ngày ngày gánh hàng ra đồng, tần tảo mưu sinh, chắt chiu từng bữa ăn để các con được lớn lên trong tình yêu thương. “Mẹ Cò” khắc họa vẻ đẹp của tình mẫu tử, lòng hiếu thảo và sự tiếp nối của những điều thiện lành, gửi gắm thông điệp rằng tình thương chân thành không mất đi cùng năm tháng mà vẫn tiếp tục sống qua những hành động tử tế được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Bên cạnh câu chuyện giàu cảm xúc về tình mẫu tử và lòng hiếu thảo, MV “Mẹ Cò” còn tạo dấu ấn qua cách Phúc Anh lồng ghép những nét văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ vào không gian nghệ thuật một cách tinh tế, tự nhiên. Từ hình ảnh mái chùa Khmer, những nếp sinh hoạt đời thường của người dân, các chi tiết văn hóa không chỉ góp phần tái hiện bối cảnh bản địa mà còn gắn bó chặt chẽ với diễn biến câu chuyện.

Đặc biệt, hình ảnh cậu bé An dành phần cơm của mình để cúng dường các vị sư, được mẹ âm thầm ủng hộ, đã khắc họa sự hiện diện của lòng thành kính và tinh thần hướng thiện trong đời sống gia đình. Sự kết hợp giữa âm nhạc, hình ảnh đời sống và những yếu tố văn hóa bản địa góp phần làm nổi bật vẻ đẹp đa dạng của văn hóa Việt Nam, đồng thời thể hiện sự trân trọng của nữ nghệ sĩ đối với cộng đồng mà sản phẩm lựa chọn khắc họa.

Hình ảnh người mẹ dành cả cuộc đời vun vén cho các con, cùng hành trình tiếp nối lòng nhân ái của người con trai, tạo nên thông điệp xuyên suốt về tình mẫu tử, lòng hiếu thảo và sức sống bền bỉ của tình thương. Qua đó, “Mẹ Cò” không chỉ gợi nhắc mỗi người về công ơn sinh thành, dưỡng dục mà còn mở rộng tinh thần của “54 Dân tộc Việt Nam” sang một chặng đường mới, nơi sự đa dạng văn hóa tiếp tục được khám phá qua những câu chuyện giàu tính kết nối, để các giá trị truyền thống tìm thấy tiếng nói gần gũi với khán giả hôm nay.