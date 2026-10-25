Phúc Anh mang văn hóa Khmer lên MV 'Mẹ Cò'

MV “Mẹ Cò”

Sau hơn 1 năm bền bỉ, dự án “54 Dân tộc Việt Nam” của ca sĩ Phúc Anh đã kết nối âm nhạc với việc gìn giữ bản sắc văn hóa và lan tỏa những giá trị nhân văn. Từ bản làng xa xôi, cộng đồng dân tộc thiểu số đến địa phương còn nhiều khó khăn, dự án ghi lại những câu chuyện chân thực về con người, đời sống bản địa; đồng thời triển khai các hoạt động cộng đồng, trao tặng học bổng, quà cho trẻ em, người dân.

Dấu ấn của hành trình còn được ghi nhận qua bức tranh “Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam” - tác phẩm có sự tham gia của học sinh đến từ 54 dân tộc khác nhau tại các tỉnh, thành và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục. Cùng với đó là chuỗi MV được thực hiện tại các địa phương mà dự án ghé qua: Ta từ đâu tới, Trẻ vùng cao, 54 Dân tộc Việt Nam, Mẹ Cò.

Với MV Mẹ Cò, Phúc Anh còn đảm nhận vai trò sáng tác, thể hiện ca khúc lẫn đạo diễn, biên kịch. Cô lựa chọn câu chuyện về người mẹ tảo tần nơi miền quê Nam bộ, tình mẫu tử, lòng hiếu thảo và sự tiếp nối của tình thương qua nhiều thế hệ.

Hình ảnh trong MV “Mẹ Cò” đầy cảm xúc

Mẹ Cò tiếp tục củng cố chất liệu âm nhạc cinematic (âm nhạc điện ảnh) mà Phúc Anh theo đuổi thời gian qua. Với ca từ da diết, giàu tính tự sự cùng giai điệu sâu lắng, gợi nhiều cảm xúc, Mẹ Cò đưa người nghe trở về những ký ức thân thuộc về gia đình.

Bên cạnh câu chuyện giàu cảm xúc về tình mẫu tử và lòng hiếu thảo, MV Mẹ Cò còn tạo dấu ấn qua cách lồng ghép những nét văn hóa của đồng bào Khmer Nam bộ vào không gian nghệ thuật: hình ảnh mái chùa Khmer, các vị sư Phật giáo Nam tông, những nếp sinh hoạt đời thường của người dân…

Ca sĩ Phúc Anh mang văn hóa Khmer Nam bộ vào MV “Mẹ Cò”