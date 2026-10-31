Phù Yên tổ chức phiên giao dịch việc làm và tư vấn hướng nghiệp năm 2026

Phiên giao dịch việc làm và tư vấn hướng nghiệp xã Phù Yên lần thứ hai năm 2026.

Tại phiên giao dịch, hơn 1.800 người lao động, học sinh, đoàn viên thanh niên đã được tư vấn trực tiếp về nhu cầu tuyển dụng, định hướng nghề nghiệp, lộ trình học nghề, du học và xuất khẩu lao động. Các doanh nghiệp, đơn bị cũng cung cấp thông tin về điều kiện tuyển dụng, chính sách bảo hiểm, chế độ phúc lợi và cơ hội phát triển nghề nghiệp, giúp người tham gia có thêm cơ sở lựa chọn công việc phù hợp với trình độ, năng lực và nguyện vọng.

Trường Đại học Hùng Vương tư vấn hướng nghiệp cho học sinh xã Phù Yên.

Hiện nay, toàn xã Phù Yên có 13.257 lao động qua đào tạo, chiếm 56% tổng số lao động trong độ tuổi; trong đó, gần 7.340 người có bằng cấp, chứng chỉ, đạt 31%. Số lao động đi làm việc ngoài tỉnh khoảng 5.980 người, chiếm hơn 25%. Từ đầu năm đến nay, xã có 17 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên xã Phù Yên về du học, lao động ở nước ngoài.

Thông qua phiên giao dịch, xã Phù Yên tạo điều kiện kết nối giữa người lao động với các đơn vị tuyển dụng, đồng thời cung cấp thông tin về thị trường lao động, góp phần định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương.